La reacción de Yanina Latorre luego de que Ángel de Brito anunciara su salida de LAM

En la semana, Ángel de Brito sorprendió a todos en LAM al anunciar la salida de Yanina Latorre, la ladera y amiga de siempre del conductor. Incluso, hasta confirmó quién será su reemplazante en el programa.



Son tiempos de muchos cambios en la estructura de LAM, en donde ya se había resuelto que Fernanda Iglesias ocupara el lugar que había quedado vacante tras el despedido, como ella misma lo llamó, de Andrea Taboada.



El propio conductor de LAM avisó que será Coti Romero, la joven correntina ex participante de Gran Hermano y confirmada para el Bailando por un Sueño, quien se siente en el sillón que dejará vacío Yanina Latorre.



Al momento del anuncio de Ángel de Brito en pleno programa, Yanina Latorre no hizo ni un comentario y ni siquiera la llegó a ponchar la cámara, por lo que se habían generado especulaciones sobre un posible disgusto de la Angelita, que no suele callarse nada.



De hecho, hace unos días, Ángel de Brito contestó algunos mensajes en su cuenta de Instagram, entre los cuales había una consulta sobre Yanina Latorre y su lugar en el piso de LAM.

Yanina Latorre se ausentará en LAM.



“¿Cuándo se va Yanina? Es infumable y se lleva mal con todos”, le escribieron a Ángel de Brito en la cajita de preguntas de sus historias de Instagram. “En unos días. Tiene vacaciones”, aclaró el conductor de LAM.



Coti Romero ya había ocupado un sillón en LAM cuando reemplazó, también por motivos de vacaciones, a Nazarena Vélez. Muchos aseguran que la joven correntina, que ya demostró ser muy picante, podría ser una amenaza para el rol protagónico de Yanina Latorre.