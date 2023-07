La desopilante reacción de Pampita cuando ve sus picantes memes

Este año el Bailando por un Sueño estará en la pantalla de América y tendrá a Pampita en el jurado, como ya pasó en otras ediciones. Sobre los preparativos, la conductora y modelo habló en una entrevista con Intrusos.



“¿Cómo va a ser Carolina en el jurado?”, le preguntó Guido Záffora. “Hay dos opciones: ‘Con pocas horas de sueño arranco’ o ‘si sos tan sensible voy a tener más cuidado’”, siguió el panelista.



“No soy de una sola manera y el Bailando es una montaña rusa de emociones. Alguno te pelea y ya te pone en un lugar que, nada, olvídate”, respondió Pampita, que no tuvo problemas en enfrentarse a las preguntas de los panelistas.



“¿Sos de factura alguna cosita?”, le consultó Pampito. “Sí, todo. En ese reality para mí todo vale. No soy objetiva para nada. Te peleás conmigo y te pongo cero hasta diciembre. No te conviene”, contestó la modelo, conductora y jurado del próximo Bailando por un Sueño.



Luego, en lo que fue una de las preguntas más originales que le hicieron a Pampita en su visita al programa que conduce Florencia de la V en la pantalla de América, Maite Peñoñori quiso saber cómo reacciona antes los memes y sticker que dan vueltas en las redes.



Sucede que muchas de las frases, sobre todo dichas en ediciones anteriores del Bailando por un Sueño, de la autoría de Pampita, se convirtieron en memes y stickers que son utilizados en diferentes contextos.

Pampita habló de los memes con sus frases.



“¿Mirás tus stickers y los memes? ¿Te reís con esas cosas o no las consumís?”, preguntó Maite Peñoñori sobre las bromas que se hacen usando recordadas frases de la conductora, que confesó que se lo toma con humor y que también se divierte.



“Sí, me encanta. En TikTok hay un montón y digo: ‘¿Cómo se me ocurrió esta frase?’. Cuando estoy enojada, me ilumino. Me sale un sarcasmo que no sé de dónde viene. Hay muchas frases”, aseguró Pampita. “Hay una que es genial, cuando decís: ‘Que venga, si se anima que venga’”, acotó Guido Záffora.