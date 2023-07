A qué quiere dedicarse Victoria, la hija de 19 años de Mónica Ayos y Diego Olivera que vive en México

Victoria Olivera tiene 19 años y es la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera. Hace unos días se supo que acababa de graduarse del colegio y ya tiene muy en claro a qué quiere dedicarse en el futuro.



“Mi chiquita cierra un ciclo abriéndose un portal hermoso lleno de emociones”, expresó Mónica Ayos en las redes sociales, compartiendo toda su alegría por este paso que dio su hija adolescente.



“Victoria fue una bebé buscadísima y deseada. Ambos queríamos una nena. La familia entera la esperaba y mi contexto era otro, muy diferente al nacimiento de Fede, que amó a su hermana desde el día uno, y creo que fue su llegada lo que nos permitió unirnos como familia para siempre”, comentó alguna vez la actriz.

Mónica Ayos y Diego Olivera junto a su hija Víctoria, de 19 años. Foto: @vickydoll22.



Si bien Victoria Olivera mantiene un bajo perfil, sabe muy bien que quiere seguir el legado familiar, dado que, además de sus padres, su hermano Federico también es actor y ya protagonizó varias tiras juveniles en México.



“Amo cantar y estudio piano hace años. La música es mi lugar de expresión y donde me siento más cómoda. La actuación también me llama la atención, por lo que empezar a estudiar teatro sería una opción para acercarme al tema y tenerlo como un lugar de crecimiento”, aseguró Victoria, la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera.

Victoria Olivera, la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera. Foto: @vickydoll22.



Asimismo, la joven de 19 años explicó qué significa para ella tener como padres a dos actores muy reconocidos no sólo en la Argentina sino también en México, algo que podría resultar un peso extra para cualquiera.



“Nací con padre que se dedican a esta profesión que es mágica, pero al mismo tiempo siento que es un trabajo que te lleva a estar permanentemente en una vidriera. Ellos por suerte no son de exponerse tanto, lo cual me permitió disfrutar más y vivir más tranqui”, sostuvo.