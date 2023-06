El secreto de Mariquita Gallegos para seguir en los medios a los 82 años

Mariquita Gallegos es una de las grandes personalidades del espectáculo argentino y sigue estando vigente a los 82 años. Más de seis décadas envuelta en el mundo artístico, mostrando sus cualidades y, sobre todo, su perseverancia y cuidado personal.

En una charla exclusiva con La Nación, la actriz, vedette, cantante y conductora habló sobre las claves para mantenerse activa y con proyectos, desafiando al paso del tiempo con su frescura característica.

Mariquita fue una vedette de excelencia.

Uno de los grandes secretos, para Mariquita, es mantenerse saludable y con buenos hábitos: “Voy acá cerquita a un gimnasio y el profe me prepara una rutina que me da vitalidad, refuerza mis músculos, mantiene derecha mi postura, es esencial para mi vida y la recomiendo”.

“No puedo perder todo lo que he hecho en mi vida, mi cuerpo me lo pide, me lo exige. Si no, no estaría en condiciones de hacer todo lo que hago porque mucho de mi programa se graba en exteriores”, continuó detallando.

Gallegos sigue en los medios con su programa de TV

La ex vedette, también se basa en su vida espiritual para mantenerse centrada: “Mi segunda fuente de inspiración es el Budismo (...) Empecé a ir todos los miércoles y mejoró mi vida”.

Los buenos hábitos y una mente lúcida son parte de su cotidianeidad, algo que le permite seguir en un mundo vertiginoso como es el espectáculo: “Cuando me despierto invoco a Buda. Es como decir ‘yo tengo el poder, yo soy Buda, yo puedo salir adelante’”.

La actriz, que comenzó su carrera a los tempranos 14 años, sigue con la misma frescura que en sus comienzos y con varios proyectos por delante, no solo con el programa de entretenimiento de Canal Metro, “La Gran Vidriera", sino con una interesante propuesta teatral.

“Ahora preparo mi debut en ‘Mariquita como yo no hay dos’, un unipersonal que corté cuando llegó la pandemia y que quiero retomar”. Para Mariquita Gallegos, el tiempo es sólo un acompañante en una vida destinada a las luces y a los grandes escenarios.