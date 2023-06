El drama de la ex de Sergio Denis: ruega por un futuro para sus dos hijos

La última pareja de Sergio Denis, antes de su trágica partida de plano por ese accidente fatal en un escenario en Tucumán, fue Verónica Monti, quien protagonizó algunas controversias por sus declaraciones públicas en ese momento.

La ex del famoso cantante navegó por la opinión pública durante un lapso prolongado y ahora regresó para iluminar un presente oscuro, una problemática que la atañe y que le complica su cotidianidad, que se relaciona con las dificultades económicas.

En una entrevista con Juan Etchegoyen, en Mitre Live, Verónica apareció con valentía para narrar su historia, sus penurias en lo que refiere a lo habitacional, que ha llegado a tal punto que le impide compartir un hogar con sus dos hijos pequeños.

“Estoy buscando un departamento urgente, estoy separada de mis hijos y ellos están viviendo con mi mamá porque en la pensión donde vivo yo no entran”, contó Monti en comunicación con el comunicador, para graficar un panorama muy adverso.

En ese testimonio, la ex de Sergio Denis ahondó en el mercado inmobiliario y en la crisis general del país, dado que manifestó: “Es demencial lo que está pasando en este país con los alquileres y lo único que pido es vivir con mis hijos, y para entrar en un mono ambiente te piden de todo, yo no tengo garantía”.

“Necesito un lugar para vivir con mis hijos, tengo una emergencia con este tema habitacional, es una locura ver a tanta gente en situación de calle, quiero vivir en familia como cualquier madre que vive con sus hijos, tengo un varón de ocho años y una nena de siete, me genera una angustia enorme que no está buena”, confesó.

Verónica contó su padecimiento económico.

Además, Verónica explicó que su lazo con su madre dista de una armonía y que eso se convierte en un factor para no mudarse a la casa materna. “No tengo un vínculo con mi madre como para poder convivir, básicamente no entramos, mis hijos viven con mi mamá, yo no me lo banco más y quiero poder tener un hogar”, sostuvo.