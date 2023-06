Beto Casella contó una inesperada intimidad de Mariana Brey: "Ella nunca..."

Beto Casella sorprendió en la semana al revelar un curioso e inesperado dato íntimo de Mariana Brey, de quien, por error, leyó un diario íntimo. A pesar de que en principio aseguró no lo contaría, el conductor no se aguantó.



En Bendita TV, Beto Casella decidió sacar a la luz los secretos más íntimos de la periodista. “Si Mariana no menciona el tema, yo no iba a decir nada, pero me pasó que estaba en un hotel en Chile y me fui a mi cuarto. Alguien me dijo: ‘Señor, ¿puede ser que esto sea suyo?’”, arrancó contando.



“Me dieron varias cosas que me llevé y, entre ellas, vi un cuaderno con anotaciones personales. Empiezo a leerlo porque no sabía si era de una mujer o un pibe. Al rato me di cuenta de que era una mujer. ¡Pero vi su alma por dentro!”, agregó.

Beto Casella reveló intimidades de Mariana Brey. Foto: @breymariana.



“Imagínense a alguien contando lo que le pasa minuto a minuto. Emocional, sexualmente y sexual y románticamente. ¡Todo! Y yo lo leí sin saber que era de ella. Sino no hubiera pasado de la segunda línea”, siguió su relato Beto Casella.



“Lo que pasa es que no sabía si era un cuento. Pensé que escribía muy bien, pero como a las 15 hojas de leer, me doy cuenta de que es Mariana Brey. ¡Jamás contaré el contenido! Eso está para publicar como un libro de Florencia Bonelli o ‘Las 50 sombras de Grey’”, explicó el conductor sobre el cuaderno de Mariana Brey.



“Al darme cuenta de que era de ella, la llamé, porque estaba en el mismo hotel, y le llevé el diario y le avisé que había leído algo. Pero la verdad es que la conozco cómo piensa, cómo siente, qué le gusta. Siento que esta experiencia fue más que si hubiera estado íntimamente con ella”, reveló luego Beto Casella.

El conductor de Bendita TV aseguró también que podría haber utilizado toda esa información íntima de Mariana Brey para luego acercarse a ella y enamorarla, pero que hasta llegó a pensar esa posibilidad.



“Yo con los datos que tengo podría haberme hecho el vivo. Dejar el cuaderno en recepción y, con todo lo que sé de ella, ir, hablarle y enamorarla. Pero no lo sé. No sé si está con alguien ahora. Pero Mariana nunca está sola. Entre las cosas que leí, me permito inferir que ella sola no está nunca. Más no puedo decir”, concluyó.