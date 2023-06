Internaron a Carmen Barbieri y hay preocupación por su cuadro de salud

Este sábado en la mañana, Carmen Barbieri fue internada en la Clínica Zabala tras ausentarse un par de días a su programa Mañanísima (Ciudad Magazine). Según trasendió, a la conductora le harán una serie de estudios para dar con el cuadro de broncoespasmos que transita y desde su entorno hay preocupación.

En diálogo con la periodista Nancy Duré, de Teleshow, Carmen Barbieri detalló desde su internación: "Me están haciendo estudios de pulmón. Estoy con suero y, por ahí, me ponen los remedios que necesito. Espero que no sea neumonía”.

Tras ausentarse dos días seguidos a su programa, Carmen Barbieri fue internada. Foto: Captura TV.

En tanto que desde su cuenta de Twitter, el panelista Sebastián Pampito Perelló contó que Carmen Barbieri no se sentía bien desde hace días. “Tenía síntomas respiratorios que no mejoraron con el tratamiento domiciliario”. En tanto que Estefanía Berardi, también agregó: "Quieren descartar que sea un principio de neumonía. Me cuenta que después del COVID sus pulmones quedaron débiles, por eso se enferma seguido. Estaba con broncoespasmos. Esperemos que no sea nada grave, le den bien los estudios y el lunes vuelva a casa".

Estefi Berardi y Pampito dieron detalles sobre la salud de Carmen Barbieri. Foto: Twitter @estefiberardi.

Este viernes, un día antes de la internación de Carmen Barbieri, Estefi Berardi había comentado en LAM (América): “Está muy mal, me preocupa un poco. Yo pensé que era una gripe normal, pero no tiene voz. Está con broncoespasmos y me dijo que está al borde de una neumonía. También está muy agitada y le falta el aire”.

El historial de salud de Barbieri en estos años incluye diversas complicacioines, entre las que se cuentan su internación durante 20 días en coma farmacológico como consecuencia del COVID en 2021. En tanto que a mediados de abril de este año, la capocómica debió suspender sus actividades al contraer el virus del herpes zóster, la misma enfermedad la había afectado en el 2020, cuando se le produjo un parálisis facial en la parte izquierda de su rostro.