El impactante look de Daniela Cardone en el estreno teatral de Brenda Gandini

Siempre original y muy personal, Daniela Cardone sabe cómo atraer las miradas con sus looks impactantes y singulares. Y así como se consagró como una de las supermodelos de los años noventa con su melena cortísima y castaña, ahora Daniela luce un peinado que difícilmente pase desapercibido.

Y así lo demostró Daniela Cardone una vez más, al ir a ver a su hija Brenda Gandini al teatro para el debut de la obra infantil Cuentos feroces, una función para amigos y prensa que funcionó como previa ideal a las vacaciones de invierno y que se llenó de chicos y chicas y familiares de los actores.

Daniela Cardone en el estreno de la nueva obra infantil en la que participa Brenda Gandini.

Daniela fue con Gonzalo Heredia y su nieta Alfonsina, aplaudió a rabiar a Brenda Gandini y dejó a grandes y chicos extasiados con sus larguísimas extensiones de trenzas platinadas a las que sumó unas pieza de color verde fantasía como complemento a su look único.

Además, Cardone acompañó su elaborado peinado con un pantalón blanco, cómodas botas en beige con detalles en color trigo dorado y un buzo de plush al tono que matcheaban a la perfección con sus lentes con cristales amarillos y marco negro.

Daniela Cardone en su última visita a LAM, en mayo de 2023. Instagram Daniela Cardone.

Cabe destacar que la ex modelo viene de mostrarse con el pelo casi rapado y en unos tonos más claros, look que supo variar en el último tiempo con unas elaboradas trenzas que acomoda de diferente manera, según la ocasión.

Desde su butaca, Daniela apoyó a su hija mayor en su nuevo proyecto en esta etapa de la vida en la que se puede tomar revancha luego del calvario que padeció en manos de su ex marido, Carlos Gandini, quien la abandonó cuando Brenda era recién nacida y que luego la llevó a juicio para quedarse con la tenencia.

Otro lookazo icónico de la Cardone. Instagram Daniela Cardone.

La dura historia de Daniela Cardone

“Es larga la historia... Él me abandonó cuando Brenda tenía tres meses. Lo que a ella le contaron, es una versión de la historia, pero estuvimos con juicios... Teté (Coustarot) sabe todo, porque cuando vine para Buenos Aires, le conté que él me había iniciado un juicio de pérdida de patria potestad, porque quería tener la tenencia”, contó Daniela Cardone en LAM.

“Él me abandonó y quiso separarse porque era depresivo. Yo no lo sabía. Nos separamos formalmente cuando Brenda tenía tres años, y yo tenía que seguir trabajando... En ese momento, trabajaba en una empresa aérea en Neuquén como despachante de tráfico. Dejé todo por mi bebé. Y él en un momento me dijo: ‘No te quiero ni a vos embarazada...’ y me echó. Fue muy duro”, agregó en esa oportunidad.