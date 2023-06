La radical decisión que tomó Florencia Peña: "No voy a llorar"

Luego de unas merecidas vacaciones junto a su familia, Florencia Peña ya se encuentra en Argentina preparándose para encarar su abultada agenda laboral.

De cara al inicio de la temporada de invierno con la obra teatral de Casados con Hijos, sumado a la nominación a los Premios Martín Fierro por la conducción de La Puta Ama, y a las grabaciones del ciclo Argentina’s Got Talent, la actriz decidió que era momento de otro gran cambio.

Flor Peña junto a su familia en Playa del Carmen, México. Foto: Instagram @flor_de_p

Aunque hace meses ya se había despedido de su icónico color rubio, optando por un tono castaño, en las últimas horas se animó a otra drástica transformación: se cortó el pelo. Sin embargo, al ver el resultado no pudo evitar admitir: "No voy a llorar".

"Cuando digo me lo voy a cortar el pelo, me lo voy a cortar, porque yo no me ando con chiquitas. Vamos a cortarnos el pelo y que Dios nos acompañe. Cortá bien, no metas tijera al pedo", se la escucha decir a Flor en un video que compartió en sus redes sociales.

"Odio tener el pelo corto, pero necesito que crezca sano y fuerte. No voy a llorar, ya lloré mucho anoche. Es una decisión que había que tomar", agregó para finalizar.