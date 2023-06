Miguel Romano contó por qué se enfrió su amistad con Susana Giménez y criticó su look

Durante décadas, Susana Giménez y Miguel Romano fueron un tándem imbatible, una de esas parejas que parecían eternas. El estilista era el guardián del pelo súper platinado de la diva, el responsable de mantener impecable esa melena digna de la edad dorada de Hollywood. Sin embargo, un día esa amistad se rompió.

El corte se dio en plena pandemia, cuando Susana Giménez decidió mudarse a Uruguay y llevarse con ella a Osvi, el asistente de Miguel Romano, sin consultarle. Así lo contó el histórico peluquero, al aire en LAM, cuando dio a entender lo mucho que le había dolido esa traición.

“Me enteré por otra boca. Me hubiese gustado que me lo dijera ella, no había ningún problema. Después de 50 años de ser su peluquero, de estar al lado de ella, me hubiese gustado que me lo dijera. Me dolió porque la quiero mucho, es como una hermana para mí”, estalló Romano.

Y ahora, luego de esas declaraciones lanzadas en caliente, el peluquero volvió a hablar sobre el motivo que la distanció de Susana con el móvil de Socios del espectáculo (El Trece) y hasta cuestionó su look.

Susana y Romano, caminando por Avenida Santa Fe en 1977. Instagram Miguel Romano.

Romano aseguró que nunca estuvo en sus planes dejar su local para mudarse a Punta del Este con ella, e indicó que ese traslado hoy no tendría sentido, porque la moda cambió y Su ya no necesita de su asistencia 24/7 para mantenerse. “Hoy no se usan los peinados que se usaban antes tipo Ivana Trump, recogidos; ahí estaba yo. Pero ahora, le lavás la cabeza con un shampoo bueno, un buen brillo y ya está”, señaló.

Sin embargo, Romano le dedicó un reproche a quien fuera su amiga y principal clienta durante casi medio siglo. “Ella estuvo en Buenos Aires y no vino ni a saludarme, no me llamó, nada”, le reclamó a Su, mirando a cámara.

Miguel Romano criticó el look actual de Susana

A la vez, el profesional del cabello dejó en claro que no aprueba el trabajo de su ex asistente y criticó el peinado de Su en una de sus últimas apariciones públicas. “La vi un poco desprolija en su melena y con un gran volumen de agregado de cabello. No me gustó, le pusieron mucho pelo”, cuestionó, filoso.