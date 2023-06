Ángel de Brito destrozó a Rodrigo Lussich por negarle una nota a LAM: "Vive..."

Es sabido desde hace tiempo que Ángel de Brito y Rodrigo Lussich mantienen una fuerte rivalidad, no sólo televisiva y de competencia, sino también desde el plano personal, dado que no se llevan para nada bien.



Por esa razón, resulta lógico que ninguno de los dos se preste al juego mediático. Sin embargo, Ángel de Brito estalló de furia en LAM cuando vio cómo Rodrigo Lussich le negó una nota a su cronista.



Sucede que Alejandro Castelo lo encontró al conductor de Socios del Espectáculo e intentó hacerle una consulta sobre la próxima ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro, pero el resultado no fue el esperado por él.



“Rodri, querido, ¿cómo andás?”, le preguntó el cronista. “No hablo con LAM”, le contestó Rodrigo Lussich, de manera tajante. No obstante, el periodista de LAM no se rindió y volvió a insistir.



“Pero, Rodri, la mejor. Te iba a preguntar por los Martín Fierro. Pero de trabajador a trabajador, te hablo en serio, con respeto”, le alcanzó a decir, aunque esta vez no encontró ni siquiera una respuesta cortante.



Una vez de vuelta en el piso de LAM, Ángel de Brito, quien podía imaginarse que Rodrigo Lussich no le daría una nota a su programa, lo destrozó al aire y siguió echándole leña a su enfrentamiento con su colega.

Ángel de Brito y Rodrigo Lussich.



“No nos quiere hablar. No sé. Vive odiado, pobrecito”, comentó Ángel de Brito, quien ya había tenido otros encontronazos con el conductor de Socios del Espectáculo en las redes sociales, con chicanas por el rating.



Sin ir más lejos, hace unos meses tuvieron un tenso ida y vuelta en Twitter en el que se sacaron chispas por el rating, en donde Rodrigo Lussich dijo que el programa más visto de América era Intrusos, a lo que Ángel de Brito respondió que Flor de la V había levantado los números que él había dejado.