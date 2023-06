La reacción en vivo de Cristina Pérez cuando se enteró de que su novio Luis Petri será candidato a vicepresidente

Este miércoles se conoció la noticia que Luis Petri será el candidato a vicepresidente de Patricia Bulrrich. El exdiputado nacional radical acompañará a la dirigente del PRO en la fórmula presidencial y esta noticia llegó a su novia, la periodista y conductora Cristina Pérez, que se enteró en vivo mientras estaba al aire en Radio Rivadavia.

Tras cruzar miradas y gestos con uno de sus compañeros de radio, Cristina Pérez, tras pararse a atender el teléfono, aseguró no saber nada al respecto. Instantes después, la voz informativa de Radio Rivadavia, confirmó la noticia generando asombro en la conductora.

"Me explotó el teléfono, me llamó mi familia. No lo veo a Luis desde el mediodía y evidentemente pasaron cosas. Se esperaba que sea hoy o mañana la definición, pero no sé qué decir", respondió en diálogo con Nelson Castro en pleno pase.

"Por su carrera estoy feliz, porque fueron años en el llano para obtener la confianza de los mendocinos, pero ni él se imaginaba que esa elección lo pusiera en un punto competitivo para llegar a este lugar", agregó Cristina Pérez sobre Luis Petri que realizó una gran elección en Mendoza en las internas a gobernador.

Luis Petri y Cristina Pérez se comprometieron por segunda vez en mayo en Mendoza.

"Sé que trabajó muchos años con Patricia Bullrich en temas de seguridad. Calculo que la onfianza entre ellos y su experiencia en seguridad fueron determinantes", dijo la conductora notablemente sorprendida por la noticia.

"Este pase es histórico", agregó Nelson Castro antes de darle paso y continuar con el humor de la mano de Ariel Tarico