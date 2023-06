Tras su salida de LAM, Estefi Berardi reveló detalles de su futuro laboral

"Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas. Era un secreto que íbamos a contar en LAM pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo", comenzó revelando Ángel de Brito desde su cuenta de Instagram durante la madrugada de este sábado, causando gran revuelo en las redes sociales.

"En julio se despiden Estefi Berardi y Andrea Taboada. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos", anunció para finalizar.

Tras las repercusiones de la inesperada noticia, fue la propia Berardi quien no se mostró sorprendida y aclaró que no la echaron. "Nadie me despidió. Siempre me trataron muy bien en Mandarina, la productora. Siempre me sentí muy cómoda. Esta oportunidad que me dio Ángel me cambió en todos los sentidos. Nunca tuve tantas propuestas como en estos años gracias a que él me puso en ese lugar", agregó.

Como era de esperarse, Estefi se refirió a lo sucedido el fin de semana durante la emisión de este lunes de LAM (América TV). "En mi caso era algo que ya estaba super charlado. Lo de Andrea yo no lo sabía. Ángel siempre me entendió en ese sentido. Me pareció que este era el mejor momento para un recambio. Me voy re contenta. Es un programa que me cambió la vida. Estoy muy feliz de haber pasado por acá", comenzó expresando Berardi.

Luego, contó detalles de su futuro en televisión. "Voy hacer Pasaplatos en canal Trece, el programa de cocina que conduce Karina Zampini. La idea me re divierte. Me gusta que me vean haciendo otra cosa. No podía hacer las dos cosas (en relación a LAM), pero no por un tema de horarios sino porque son productoras que compiten en ese horario con programas distintos. Me pareció una buena oportunidad para hacer la salida ahora".

Recordemos que Berardi ya había adelantado en sus redes sociales algunos detalles sobre a qué programa iría tras su salida de LAM. "Mi contrato es hasta diciembre. Pero mis planes cambiaros. La semana que viene comienzo a grabar un programa de cocina en canal 13 y no podía hacer las dos cosas", dijo refiriéndose a Pasaplatos.

"Me pareció una buena oportunidad para hacer mi salida ahora. Mandarina y Ángel (De Brito) siempre me dieron la libertad de elegir hacer lo que yo sentía y quería. Y entendieron todo perfectamente", agregó la panelista de 32 años.

"Se dio solo. Me divierte que me vean haciendo otra cosa. Me gustan los desafíos, me gusta cambiar. No me veo haciendo lo mismo en un lugar. Creo que es importante moverse para crecer", finalizó.