La furia de Carolina Papaleo con una marca por utilizar su imagen: "Los voy a..."

En las últimas horas, Carolina Papaleo expresó toda su indignación luego de que descubriera que una importante marca de lácteos había utilizado su imagen sin autorización para una promoción.



Ahora, ella, junto a su abogado, anunciaron que iniciarán acciones legales contra la empresa. “Me reuní con Caro por otro tema legal y me comenta esta situación, de que ella había avizorado una imagen y una publicidad en un canal de Youtube. Lo empiezo a chequear y también se empezó a difundir en otras redes sociales, no solamente su imagen, sino la de otros artistas”, comentó Walter Comarce, en Todas las Tardes.



“Estaban promocionando un producto lácteo en el cual ella no había dado el consentimiento a dicha publicidad”, agregó el abogado de Carolina Papaleo en el programa que conduce Maju Lozano en la pantalla de El Nueve.

Carolina Papaleo denunciará a una marca de lácteos por utilizar su imagen sin autorización. Foto: captura de TV.



“Al no haber consentimiento, hay una falta grave. Hay daños y perjuicios que se le están generando. Ella es una persona muy conocida”, explicó luego el asesor letrado. “Esto lo hicieron también con José María Muscari y otros artistas. Son varios que fueron a un lugar y les dieron de probar comida. Y en el medio aparece este producto”, añadió.



Asimismo, Carolina Papaleo aprovechó para expresar toda su furia ante la situación y contó cómo se dio cuenta. “En mi programa, buscando material, un productor me mandó haciéndome un chiste interno: ‘Mirá la publicidad que te mandaste’. Yo, extrañada, lo miro y ahí veo que había un locutor profesional, con el producto, con la marca, donde el locutor, en off, me hace una pregunta y yo contesto. Sé perfectamente en qué contexto. Y esto produce que sea una publicidad”, reveló la actriz.



“Sale todo. No hay duda de que es una publicidad. Entonces, al productor le digo: ‘Yo nunca hice esto’. Nunca firmé nada. Nunca me pidieron permiso ni me pagaron nada. Entonces, los actores, que seguimos peleando por el reconocimiento de la imagen en cuanto a los productos que sí hacemos, imaginate cuando una imagen mía es sacada para hacer una publicidad”, agregó Carolina Papaleo.

Carolina Papaleo. Foto: @carolinapapaleo.



Por último, el abogado de la actriz contó que el video ya fue dado de baja, pero que, antes, se ocupó de que quedara certificado con un escribano público, por lo que su intención de ir a la Justicia es irreversible.



“El video ya fue bajado, pero yo ya lo certifiqué con un escribano. Ellos van a tener que resarcir el daño. Tenemos una audiencia para el 10 de junio. Una audiencia de mediación en la cual van a tener que dar explicaciones sobre esta situación. Carolina se vio totalmente afectada”, cerró.