El categórico mensaje de Yanina Latorre tras la salida de Andrea Taboada y Estefi Berardi de LAM

El domingo detonó una verdadera bomba mediática al informarse que Estefanía Berardi y Andrea Taboada serán desvinculadas a partir de julio de LAM (América TV). Como era de esperarse, las especulaciones sobre los motivos que llevaron a semejante decisión de parte de la producción del ciclo que conduce Ángel de Brito estuvieron a la orden del día.

Las repercusiones fueron tales que el propio de Brito salió a confirmar la noticia en sus redes sociales. "Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas", confirmó en una historia en su cuenta de Instagram.

Yanina Latorre confirmó tener detalles de los motivos de la desvinculación de Estefi Berardi y Andrea Taboada de LAM.

"Era un secreto, que íbamos a contar en LAM, pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo. En junio, se despiden Estefanía Berardi y Andrea Taboada. Les deseo lo mejor en sus nuevo proyectos", finalizó el periodista.

Con la noticia confirmada y los respectivos descargos de las panelistas, todos esperaban la opinión de la más picante de las angelitas: Yanina Latorre.

"Ya sé que están esperando a que hable, no tengo nada que decir. Me enteré por los posteos. Yo estaba en una cena ayer a la noche y me empezaron a escribir Calabró, Laura Ubfal, Lourdes Sánchez, el país… Se armó un quilombo", comenzó expresando Latorre. "No, no tengo idea. Posta. Hoy me dedico a averiguar", finalizó picante.

Este lunes, Yanina se volcó a las redes y aseguró tener toda la data sobre el tema. "Ya averigué", comentó desde su cuenta de Twitter, compartiendo el video donde prometía ponerse a investigar.

"Amores sigo en LAM porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie. Generalmente, padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo", sumó, haciendo gala de su sello particular.

Ahora solo queda aguardar hasta la próxima emisión de LAM desde donde seguramente se conocerá la verdad de semejante interna en LAM.