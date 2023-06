Camila Homs reveló el gesto más romántico que tuvo con José Sosa, su nuevo novio

Luego de lo que fue la tormentosa separación de Rodrigo de Paul, el padre de sus dos hijos, Camila Homs decidió volver a apostar por el amor y comenzó una relación con José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata.



La modelo ya había intentado retomar el camino del amor con el empresario Carlos Benvenutto, pero la relación terminó muy pronto y hasta ese momento sólo había sido noticia por su conflicto con el jugador de la Scaloneta.



Sin embargo, hace unos días decidió hacer oficial su noviazgo con el futbolista de 37 años que decidió volver a la Argentina este año para defender la camiseta de su amado Estudiantes de La Plata.

Camila Homs blanqueó su relación con José Sosa.



En este contexto, Camila Homs estuvo en la presentación de Cucinare (canal 13) y charló con TN Show, en donde no sólo habló de su estado sentimental, que la encuentra, según contó, muy enamorada, sino que también hizo algunas revelaciones.



En ese marco, la ex mujer de Rodrigo de Paul contó que será parte del staff del programa y además confesó que la cocina no es algo nuevo ni desconocido para ella. En el ciclo de El Trece se encargará de la mesa dulce.



Asimismo, reveló de qué manera sorprendió a José Sosa, su nuevo novio, y compartió sus secretos para que otras mujeres lo utilicen al momento de conquistar a un hombre, como ella hizo con el futbolista.

Camila Homs habló de su relación con José Sosa.



“Me gusta hacer mucha carne, así que si tengo que sorprender a mi enamorado le hago una carne al horno con papas y una copa de vino”, contó Camila Homs en la charla que mantuvo con TN Show.



Por último, contó cuál fue el gesto más romántico que tuvo con el futbolista de Estudiantes de La Plata. “Ya lo sorprendí, le gustó mucho y realmente se sorprendió porque no me tenía en la cocina. Así que bien, punto para mí”, confesó.