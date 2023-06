Gloria Carrá sorprendió con una llamativa revelación: "Hace doce años que no..."

Hay toda una generación que creció a la par de Gloria Carrá, viendo a la actriz dar sus primeros pasos en Señorita Maestra, cuando intepretaba a una de las alumnas más odiosas de la clase. Un papel al que le siguieron infinidad de roles en la pantalla y en el escenario.

Hoy, Gloria Carrá es parte del elenco de ATAV 2, la tira histórica de El Trece que no supo replicar el éxito de la primera entrega y que frecuentemente sufre cambios de horario por bajas mediciones. Y a pesar de que la actriz defiende la novela en la que trabaja, declaró que ella tampoco enciende la “caja boba” en su casa.

Gloria Carrá confesó que no mira televisión. Instagram Gloria Carrá

Como la mayoría, Gloria también cambió sus hábitos de consumo cultural y antes de mirar un canal de aire prefiere elegir entre el amplio catálogo de opciones que ofrecen las plataformas de contenidos. De hecho, reveló que hace más de una década que no mira televisión.

“Hace doce años que no miro tele, no hay nada interesante”, contó Carrá, en diálogo con Moskita Muerta en Por si las moscas (La Once Diez). Y explicó: “Uso la tele para mirar on demand. A mí la televisión me dejó de interesar, aunque eso no significa que no haya buenos productos”.

Carrá interpreta a Sara en ATAV 2. Instagram Gloria Carrá.

En este sentido, la actriz señaló que los métodos de mediciones quedaron obsoletos y que ATAV 2 tiene su público fiel que sigue la historia en una plataforma diferente. “No entiendo cómo se siguen analizando los programas por el rating cuando ya no se mira televisión de la misma manera”, cuestionó.

Y agregó: “Y lamento que no haya casi ninguna ficción en la televisión. La poca gente que miraba televisión está enojada porque la ficción arranca demasiado tarde. Hoy (ATAV) es el primer puesto en Flow y eso no se lo tiene en cuenta”.

Gloria Carrá defendió a ATAV 2 de las críticas por su bajo rating

Con respecto a la tira de Polka, la mamá de Ángela Torres indicó que a pesar de lo que se dice, “cómo va la novela está a la vista en la calle”. “La novela la ven mucho porque en la calle la gente me para y me felicita todo el tiempo, me hablan por el personaje de Sara o por la tira”, aseguró.

“Se puso mucho para tener un buen producto y la historia refleja nuestra historia nacional, por eso es bueno que se vea. Además, está hecha con mucha libertad”, añadió la actriz, que desde hace años también está al frente de una banda de música, Coronados de Gloria.