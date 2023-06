Romina Pereiro dio la cara y se metió en la pelea de Jorge y Morena Rial

Luego de haber explotado la guerra declarada por parte de Morena Rial hacia su padre Jorge Rial, entre los testimonios a los que varios medios acudieron pasó el nombre de Romina Pereiro, exesposa del periodista y una conocedora de la interna familiar.

En este contexto, Romina Pereiro fue interceptada por los micrófonos de LAM y fue consultada para dar su punto de vista. No obstante, ella no quiso meterse en la polémica y simplemente trató de despegarse de todo lo que se viene diciendo durante los últimos días.

"Siento que no tengo nada que opinar ni que decir", comenzó explicando la panelista, intentando evadir la consulta y tratando de no profundizar sobre las declaraciones recientes de Morena Rial, más allá de haberse detenido amablemente para hablar ante la cámara.

"No voy a decir nada. No me siento cómoda hablando de estas cosas. Yo siempre les cuento. A veces cuando son otros temas podemos charlar un poco más", siguió agregando.

La nutricionista además remarcó: "Ya pasó mucho tiempo, estamos separados. Cada uno siguió adelante con su vida. Siento que yo no tengo nada para decir en algo así tan delicado".

Consultada sobre cómo esto puede repercutir en el estado anímico de Jorge Rial, Alejandro Castelo indagó si es algo que podría preocupar al conductor de Argenzuela. Ante esto, la entrevistada sostuvo: "Imagino que sí, no es una situación linda para nadie, supongo".

Romina Pereiro fue la última esposa que tuvo Jorge Rial.

Luego confesó: "Para protegerme, trato de no estar mirando todo lo que se dice y demás. Me genera mucha ansiedad a veces que haya tanta exposición. Siempre me pasó y nunca lo pude manejar. Yo vengo acá, trabajo, hablo de lo que yo sé, pero cuando se habla de estos temas hasta me siento mal, me genera malestar".