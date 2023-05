Romina Pereiro reveló qué le dijo Jorge Rial en medio de su delicado cuadro de salud

En medio del delicado momento de salud que transita Jorge Rial tras sufrir un infato agudo de miocardio en Bogotá, Colombia, Romina Pereiro confesó que habló con el conductor y dio detalles de esa comunicación.

En primer lugar, la nutricionista se refirió a su reacción cuando se enteró de que su expareja estaba en una difícil situación en la capital colombiana. "Me angustié porque no sabía bien el cuadro y cuán grave era. Era todo muy confuso, pero ya pasó gracias a Dios", explicó Romina Pereiro en diálogo con un móvil de LAM (América) que la consultó sobre la situación de Jorge Rial.

Cuando le preguntaron a la entrevistada sobre cómo se enteró de que el periodista había sufrido un infarto, Pereiro comentó: "Una amiga me contó que había leído el tuit de Ángel y le pregunté directamente a él. Después llamé a las chicas y no me contestaban, porque estaban viajando... y hablé con una amiga de Jorge que sabía lo mismo que yo".

A pesar de que se separaron hace año y medio, Romina Pereiro y Jorge Rial aseguran que mantienen un trato cordial.

Luego, Romina Pereiro reveló cómo fue el intercambio de palabras que tuvo con Jorge Rial en medio de su delicado cuadro. "Una vez que supe que estaba con su familia y su médico, me quedé más tranquila. Pude hablar con él y estaba mejor. Hablamos ayer a la tarde. Hablamos unos minutitos, 'estoy bien, quedate tranquila, un beso a las nenas, cualquier cosa que necesites', y ya está".

Finalmente, sobre los múltiples llamados que recibió de la prensa, Pereiro aclaró: "Estamos separados hace un año y medio, me llamaban y me preguntaban a mí... y yo no soy la persona que tiene que salir a dar un parte. Fuimos una familia pero hoy ya no estamos más juntos".