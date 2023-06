La omisión de la familia Coleman, la tragicomedia argentina éxito en el mundo

Para el joven director y actor mendocino Álvaro Benavente, La omisión de la familia Coleman es “una experiencia teatral que te cambia”. Así le ocurrió a él, un año atrás, cuando vio por primera vez la obra creada y dirigida por Claudio Tolcachir en Timbre 4. “Hubo un momento en el que un parlamento de la abuela me hizo llorar de la emoción y al lado mío había sentado un hombre que explotó en una carcajada. Ese nivel de complejidad tiene la obra. A cada quien le cuenta una historia personal e intransferible”, reconoció a MDZ.



Tal fue el impacto que, cuando salió de la sala ubicada en Boedo, empezó a cranear cómo hacerla en Mendoza. “Inmediatamente le escribí a Willy Olarte, amigo actor, director y productor local, para contarle mi experiencia y pedirle ayuda para gestionar los derechos. No pasaron ni dos días, yo todavía estaba en Buenos Aires, que ya estábamos tramitando todo”, recordó.



La obra cuenta la historia de un clan disfuncional que vive al límite de la disolución y que convive en una casa que, por un lado, contiene a sus integrantes y, por el otro, los encierra. Cada uno construye espacios personales dentro de los compartidos y lo violento está instalado como natural. “Como todas las grandes obras, habla de la verdad. Una verdad individual que lucha contra la verdad colectiva. Una familia que representa todas y, a la vez, ninguna; que lucha por mantenerse unida y no. El amor existe pero choca con el rencor, el egoísmo, el dolor, el olvido, lo ignorado, la desidia, y se nos presenta en ese tono más bien gris, más bien real, más bien cercano. El ‘sálvese quien pueda’ parece ser una máxima colectiva”, detalló.

Elenco de la versión local de la exitosa obra de Claudio Tolcachir / Foto: Juan Gauna

La omisión de la familia Coleman es una de las obras más exitosas y consagradas del off porteño. Desde hace más de 15 años se mantiene en cartel y es furor en el mundo: ya se realizó en 22 países (China, Francia, España, Italia, Irlanda, Bosnia, EEUU, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Portugal, Alemania, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile, Canadá, Serbia y México). Además, el texto fue publicado en italiano, francés, inglés, español y griego.



Claro está que la tarea que asumió Benavente no fue sencilla. Su primer gran desafío, contó, fue realizar una puesta escénica personal pero cercana a la original. “Mi idea nunca fue hacer una reversión lejana, sino simplemente contar esta historia. Y en este proceso quise valerme de todo aquello que creí bello y efectivo de la obra que ya había visto. Pero consciente de nuestra idiosincrasia local, quise que emergiera de acá, como si hubiese sido escrita por nosotros”.



El segundo, señaló, fue coordinar, dirigir y ensamblar un elenco numeroso en una puesta que requiere mucho dinamismo. “Ha sido una experiencia muy disfrutable y nutritiva tener en escena a grandes actrices y actores provenientes de distintos espacios formativos que, creo, es la mayor riqueza de nuestra versión. En este camino estuvimos juntos con Valentina Fileni quien, en la asistencia de dirección, ha sido una compañera muy importante”.

Valentina Fileni asistió a Álvaro Benavente en la dirección de 'La omisión de la familia Coleman' / Foto: Juan Gauna

El elenco lo completan Denis Arnaez, Alicia Casares, Cristian Castro, Pablo Cazorla, María Emilia Miralles, Florencia Penna Aruta, Laura Preziosa y Gerónimo Scudeletti. Y la selección del grupo se dio a partir del personaje de la abuela Coleman. “Sin dudarlo se lo ofrecí a Alicia Casares, maestra personal y madre teatral en mis primeros años formativos. Con la grata sorpresa que me dijo que le encantaba la obra y la idea de interpretarla. En base a ella, empecé a diseñar etaria y físicamente al elenco, respetando una cierta fisonomía familiar”, señaló.



Para el joven director, “La omisión de la familia Coleman es una historia necesaria de ser contada. Es una obra impactante, conmovedora y, a la vez, muy divertida y desopilante". Por último, manifestó: "Deseo que la gente de Mendoza pueda vivir esta experiencia. Nunca estuvo a disposición del público local y lo considero un clásico del teatro nacional por su potencia narrativa y su identificación con lo humano”.

Para agendar

La omisión de la familia Coleman

Estreno. Viernes 2 y sábado 3 de junio, 21:30, en Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Entradas en EntradaWeb.