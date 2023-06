La historia de Nicolás Vázquez y Mercedes Funes que terminó en divorcio a 4 meses de su boda

Corría el 2000 y Nicolás Vázquez y Mercedes Funes eran dos estrellas jóvenes y en ascenso de Polka cuando empezaron a salir mientras grababan Calientes. Y lo que se inició como un romance a escondidas en los sets pronto se convirtió en una relación de novios.

Así, luego de dos años juntos, la pareja veinteañera, súper afianzada, se animó a probar la convivencia. Nicolás Vázquez y Mercedes Funes parecían más unidos que nunca y luego de varios años de vivir bajo un mismo techo, decidieron formalizar la relación y casarse por Iglesia y por civil.

Mercedes Funes y Nico Vázquez estuvieron juntos seis años. Archivo.

Habían pasado seis años desde que los actores se enamoraron al estrenarse el milenio y nada hacía pensar en que algo podía fallar. Nico y Meme organizaron con tiempo una mega fiesta llena de famosos, su boda salió en todas las revistas y disfrutaron de una hermosa luna de miel.

"Nos casamos para proyectar una vida juntos", declararon en su momento en la tapa de una revista del corazón, divinos y sonrientes, sin saber que apenas cuatro meses más tarde iban a volver a aparecer en las portadas, pero por su escandalosa separación.

Nico Vázquez y Gimena Accardi en Casi Ángeles.

Los rumores indican que todo empezó a pudrirse cuando Nico entró al elenco de Casi Ángeles, la tira de Cris Morena. Allí arrancaron las versiones de affaire con sus compañeras, primero con Emilia Attías, luego con Gimena Accardi.

Luego de días de sospechas intensas y peleas frecuentes, Nico dejó la casa y se fue a vivir a San Isidro, mientras la prensa perseguía a los dos, especialmente a Meme, que no podía ocultar la angustia por su tremenda decepción amorosa.

Nico y Gimena siguen en pareja hasta el día de hoy. Instagram Nicolás Vázquez.

Finalmente, los rumores de que Vázquez estaba en algo con Accardi se confirmaron cuando aparecieron fotos de ellos juntos. Ya para ese momento, el actor aclaró que estaban de novios y la historia que siguió es conocida: Nico y Gimena se casaron y siguen juntos hasta el día de hoy.

El día en el que Mercedes Funes habló de su divorcio

"La pasé mal. Tuve un divorcio mediático hace muchos años, era otra vida. Éramos muy chicos y obviamente no la pasé bien, porque no tenía nada que ver con mi cotidianeidad y de un día para el otro salía a comprar queso y había una guardia periodística, me perseguían fotógrafos y no entendía nada”, contó Mercedes en 2021, de visita en PH Podemos Hablar.