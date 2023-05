Reapareció Jey Mammon y volvió a amenazar con acciones legales

Este lunes, Jey Mammon dio una entrevista al programa A la tarde (América). El ex conductor de La peña de Morfi señaló que volverá a la televisión y arremetió contra quienes hablaron de su caso. "Es una falsa denuncia y todos los que hayan mentido o se hayan subido a la mentira van a tener que responder ante la justicia", advirtió.

"Por suerte volviendo a la vida normal", le dijo el cronista. "Hace rato que estoy en la vida normal", contestó el músico. "No hay un nuevo Jey Mammon, es el mismo de siempre", agregó.

"¿Vas a volver a la televisión?", indagó el periodista. "Sí, seguramente que vamos a volver, no sé donde, pero vamos a volver a la televisión", respondió Jey. "La televisión es el lugar donde yo he trabajado toda la vida, no tengo por qué no volver a la televisión", sumó.

Jey Mammon.

Luego, consultado sobre si pensaba tomar acciones legales, Mammon respondió: "No voy a anticipar, pero sí te puedo decir que todas las personas que hayan mentido y se hayan subido o hecho dueñas de una mentira, tienen que responder ante esa mentira".

"Yo me dedico a vivir la vida como siempre, estoy en la vida, salgo a la vida, no estoy escondido ni recluido, ni cuando me fui a España, que decían: ‘Huyó', ‘Se escapó'. Me fui de vacaciones. Siempre hice y sostuve lo que hacía", aclaró contundente.

"Cada uno que haga la lectura que quiera de los hechos y de los no hechos. Pero después bueno, hay cosas que se dirimen en espacios que están hechos para eso, esto se dirime en la justicia, hablen con los abogados. Yo me dedico a hacer canciones, humor, a ser un artista", finalizó Mammon.

Recordemos que Jey Mammon vivió un cambio rotundo en su carrera y su vida personal cuando en marzo salió a la luz la denuncia que le realizó Lucas Benvenuto, un joven que lo acusó de haber abusado de él cuando tenía 14 años. El joven había acudido a la justicia en 2020, pero la causa se consideró prescripta.

A partir de conocerse el testimonio del joven, si bien aún no hubo una pena en la justicia, la condena social contra Mammon fue abrumadora, a tal punto de que el artista fue apartado por Telefe de la conducción de La peña de Morfi.