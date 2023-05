La premiada actriz que hizo una polémica declaración relacionada con la denuncia contra Jey Mammon

Tras el enorme revuelo generado por la acusación que recibió Jey Mammon, quien fue denunciado ante la Justicia en 2020, y recientemente de manera pública por abuso, una respetada actriz recordó la relación que tuvo con un hombre de 40 años cuando ella tenía 15 y deslizó una polémica declaración.

Estamos hablando de Sofía Gala, la artista aclamada por su actuación en películas como Alanis, que se refirió a la cancelación que está atravesando Jey Mammon tras la denuncia de Lucas Benvenuto, el joven que inició acciones legales contra el conductor y que recibió de parte de la Justicia la respuesta de que el caso estaba prescripto.

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon ante la Justicia y públicamente. Foto: Instagram @lucasbenvenutoo.

En diálogo con el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad), Sofía Gala explicó sobre la relación que ella tuvo con un hombre mayor cuando era una adolescente: “Yo no lo sentí como un abuso. Es verdad y, si no, no lo hubiera dicho”.

Además, en relación con el escándalo que desató la acusación contra Jey Mammon, Sofía Gala recordó sobre la repercusión mediática que tuvo su historia con un adulto durante su adolescencia: “Todos pagamos un costo por decir lo que pensamos y lo que nos pasa. Y, cuando lo decís, quedás afuera de un montón de cosas. Quedás catalogada de una determinada manera y, seguramente, pago mucho más de lo que no veo”.

Sofía Gala habló sobre su relación con un hombre de 40 años cuando ella tenía 15. Foto: Instagram @socastiglione.

Finalmente, Sofía Gala remarcó: “El lado mediático de las cosas siempre va a estar más allá de todo lo que yo pueda hacer. No importa si gano premios, si soy actriz, si hago una carrera; porque siempre hay personas que siguen agarradas a la nena de 13 que se sentaba en el sillón de Susana [Giménez]. Muchos no sueltan ese lado amarillo, ese lado mediático, donde solo es importante con qué novio salí, si me llevo bien con mi mamá”.