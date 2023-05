La reacción de Loly Antoniale cuando le preguntaron por la salud de Jorge Rial

Jorge Rial sufrió un infarto en Colombia y debió ser hospitalizado de urgencia. El conductor de 61 años quedó internado en la Clínica del Country, en la localidad de Chapinero de Bogotá.

Luego de varios días de mucha preocupación, finalmente este viernes abandonó terapia intensiva para pasar a una sala común. "Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad", compartió el periodista en sus redes sociales junto a una foto de la cama donde estuvo peleando por su vida.

Jorge Rial.

En este contexto, un viejo amor de Rial reapareció en escena. Loly Antoniale, quien protagonizó varios años de romance con el periodista, fue consultada por lo sucedido con su ex pareja y su respuesta fue categórica.

Antoniale y Rial en el living de Susana Giménez.

"Cuando le consulto si quería decir algo sobre Rial, lo que ella me dice es ‘que tengas lindo día Juan’", aseguró Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live.

"Me pregunto por qué tanto silencio. Ella está en todo su derecho de decir lo que quiera, pero estamos hablando de una persona que fue pareja de ella y que estuvo muy mal", sentenció el periodista, sorprendido por su respuesta.

Loly Antoniale.

Recordemos que hace años que Loly decidió alejarse del mundo mediático. Viviendo en Miami, empezó una nueva vida alejada de las polémicas de la farándula argentina.