La ex Rebelde Way que fue mamá con su novia por segunda vez

El pasado domingo 30 de abril, Jazmín Beccar Varela -ex integrante de Rebelde Way- junto a Sofía Accattoli, su novia, le dieron la bienvenida al mundo a su primera hija. Beccar estuvo durante el parto apoyando y conteniendo a su novia. Simona fue el nombre que escogieron las mamás para la pequeña.

La ex Rebelde Way ya es madre de Tito, un niño de 4 años fruto de su relación con Franco Stivala, su anterior pareja.

Simona es la nueva integrante de la familia. Créditos: Instagram Jazbeccar.

Jazmín Beccar Varela y Sofía Accattoli compartieron en Instagram (@Jazbeccar) (@Sofiaaccattoli) una serie de imágenes de la nueva integrante de la familia con unas emotivas palabras: "SIMONA 30/04/23. Y antes de lo esperado y de la manera mas taurina que podías hacerlo, llegaste al mundo. Obstinada, segura y hambrienta. Nuestra polaquita amada, no podemos creer que ya estés con nosotras. Con tu mamá nos miramos y no podemos creerlo. ¿Entendés que ya está acá? ¿Entendés que tenemos una hija? Sí, claro que lo entendemos y no podemos más de felicidad. Viniste en un momento muy lindo de nuestra vida, en el que decidimos disfrutar todo, elegir todo y vivir a pleno todo lo que elijamos. Viniste a agrandar esta familia de manera espectacular y estamos ansiosas de ver cómo construimos esta dinámica todos juntos. Bienvenida a esta familia. Te amamos".

La publicación ya se llevó el corazón de más de 38 mil personas. Varios usuarios de la red social de fotografía felicitaron a la pareja: "¡Bienvenida, Simona! Hermosa. Felicidades familia", "¡Hermosa beba y familia! Les mando un gran abrazo. Felicitaciones, chicas", "¡Qué felicidad! ¡Bienvenida, Simona! ¡Que tengan una feliz vida" son algunos de los comentarios que se pueden leer en el posteo.

Beccar y Accattoli se conocieron hace tres años gracias a la magia de Internet: en Instagram. En esta red social intercambiaron algunos mensajes y se terminaron enamorando.

En noviembre de 2022, Jazmín Beccar Varela y Sofía Accattoli anunciaron por medio de un vídeo en sus redes sociales su embarazo. El mismo fue llevado a cabo a través de un proceso de inseminación artificial.