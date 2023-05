La respuesta de Mirtha Legrand a Nacha Guevara, que hizo una polémica canción contra ella

Hace unos días, Nacha Guevara sorprendió a todos al lanzar una polémica canción en la que critica, entre otros personajes de la farándula, a Mirtha Legrand, quien ahora salió a responderle.



En la letra de la canción de la artista también reparte contra Susana Giménez y contra L-Gante, de quien se refiere de manera muy despectiva. “Me cansé de oír tanta pavada, me cansé de comer ensalada, me cansé ya de Mirtha y Susana, me candé del trap y las baladas”, dice.



“Me cansé de L-Gante y sus dientes”, expresa en otra parte de la letra la canción de Nacha Guevara, que también cuestionó los piquetes. “Me cansé de ver tanto piquete, me cansé de que no llegue el flete”, continúa.



Ante la repercusión que tomó la canción de Nacha Guevara, el sitio PrimiciasYa se comunicó con Mirtha Legrand para conocer su opinión y, fundamentalmente, cómo le cayó la polémica letra.



“Qué lástima. Yo le tengo una gran ternura y es una verdadera artista. Me mandó invitación para su estreno, pero iré la semana que viene recién”, expresó en primera instancia Mirtha Legrand.



Asimismo, la Diva de los Almuerzos contó que le había enviado un mensaje a Nacha Guevara para invitarla a su cumpleaños, pero que finalmente no estuvo presente porque, al parecer, no era su teléfono el que tenía agendado.

Mirtha Legrand y Nacha Guevara.



“La verdad es muy amorosa conmigo cada vez que nos encontramos. La quise invitar a mi cumpleaños. Le mandé invitación, pero pienso que no era el número correcto el que tengo”, comentó Mirtha Legrand.



“Ella es talentosa. Días pasados la escuché en radio diciendo cosas muy cariñosas sobre mi persona. Me fascina todo lo que hace y es una verdadera artista. Siempre elogio sus manos. Le digo que parecen de una adolescente. Bueno, doy por finalizado el tema”, concluyó.