Dani La Chepi relató el horrible momento anímico por el que pasa

Dani La Chepi supo tener un momento de fuerte exposición mediática durante el año pasado con su paso por MasterChef Celebrity, ganándose el cariño de muchas personas y generando una gran empatía que le permitió potenciar su figura. Sin embargo, durante los últimos días se supo que atraviesa un duro momento anímico: un cuadro de estrés por problemas personales.

Varios seguidores de Dani La Chepi notaron la marcada ausencia que tuvo en las redes sociales desde hace un tiempo, lo que generó una fuerte preocupación al respecto. Sin confirmarlo ni intuía, se sabía que algo podría estar pasando con ella.

Sin embargo, el misterio se terminó develando este viernes cuando Ángel de Brito leyó en vivo un mensaje que le hizo llegar la influencer donde hablar del mal momento que está atravesando.

"Me preguntaron bastante por Dani, a todos nos preguntan, porque ella desapareció un poco de las redes. Hace poco estuvo con Fernando Dente e hicieron un muy lindo programa”, empezó relatando el conductor de LAM.

A continuación, relató que la mediática está pasando por un duro momento anímico, con un cuadro de estrés que viene padeciendo. Esto fue lo que hizo que desaparezca por un tiempo de las redes sociales.

"Le pregunté porque tengo buena onda y me dijo que estaba pasando un momento de estrés muy fuerte, que por eso había decidido desaparecer de las redes que es su trabajo. Ella sube contenido y, tanto eso como el teatro, son sus fuentes de ingreso", explicó Ángel de Brito.

El mal momento anímico que atraviesa Dani La Chepi preocupó a sus seguidores.

A continuación, pasó a detallar la conversación que tuvo con Dani La Chepi días atrás. "Me dijo ‘me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parara, así que me estoy dando el tiempo para recuperarme con médicos, análisis", destacó.