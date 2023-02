Dani La Chepi confesó la verdad sobre su delicada condición de salud que "no tiene solución"

Dani La Chepi tuvo que ser internada de urgencia este jueves, y sus seguidores se preocuparon por la situación de la humorista. Y ahora, en una entrevista confesó la verdad sobre su salud

“Nací con problemas de riñones y problemas de intestinos, razón por la que se me obstruyeron dos veces los intestinos, y eso genera situaciones muy graves. Me encanta decirlo, aunque suena horrible, pero soy una persona bridosa, que significa que tengo bridas, que son como cicatrices o lesiones en los intestinos que están ahí para siempre. Entonces, como el órgano ya está mal y no funciona correctamente, cuando tengo algún malestar tengo que ir sí o sí al médico para descartar que sea algo grave”, explicó Dani La Chepi en diálogo con LA NACION.

Luego, la animadora agregó: “Tengo que tomar 3 litros de agua por día, no estoy comiendo harinas. Este año me puse las pilas y estoy haciendo las cosas bien, empecé terapia una vez por semana, medito, y ayer, cuando me empecé a sentir mal y tenía un dolor muy fuerte, dejé todo y fui a la clínica, como tenía que ser”.

Dani La Chepi en una de las internaciones que atravesó el año pasado. Fotos: Instagram.

Además, sobre el padecimiento que la llevó a su más reciente internación, Dani La Chepi detalló: “Ayer estuve como 40 minutos doblándome del dolor, así que llamé al médico y le expliqué que estaba hinchada y con los intestinos distendidos, por eso me pidió que vaya a la guardia. Es muy gracioso porque llego a la clínica y ya todos me saludan, yo doblada del dolor y todos haciendo chistes. Por mis antecedentes, cuando me siento así no me puedo arriesgar, entonces me internan, me ponen una vía, un electro y me hacen una tomografía computada. Tenía que descartar una obstrucción o que las piedras en los riñones que no me pudieron sacar la última vez estuvieran causando eso”.

Sobre la resolución de su reciente cuadro Dani La Chepi comentó: “Por suerte, mientras estaba internada vino el urólogo y me dijo: ‘Tengo una excelente noticia, no tenés ni una piedra en el riñón, solamente es la parte intestinal que tiene una distensión’. Ahora me mandaron a tomar Factor G para eliminar los gases y tomar mucha, pero mucha agua. Lamentablemente cada vez que me pasa algo así tengo que ir a la guardia, no puedo hacer como las otras personas que se tiran en la cama y esperan”.

Finalmente, Dani La Chepi se sinceró: “Tengo una condición que es congénita, que no tiene solución alguna, o sea, no es que no tiene arreglo. Lo único que tengo que hacer es controlar, por eso yo siempre que pasan estas cosas, al final de mis historias digo que ante cualquier duda vayan al médico”.