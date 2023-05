La polémica causa por la que Eduardo Feinmann y Jorge Lanata tuvieron una áspera discusión en vivo

Este miércoles, Eduardo Feinmann y Jorge Lanata protagonizaron un tenso cruce al aire en el pase entre los programas de ambos en Radio Mitre, mientras debatían sobre el caso del motochorro que fue abatido por un policía de civil en Moreno.

El hecho en cuestión ha generado un gran debate en la sociedad, ya que el agente ultimó a quemarropa por la espalda al ladrón que intentó robarle la moto. “El tipo no puede disparar por la espalda. No es un exceso en la legítima defensa. Podía dispararle a la rueda. No tenía que matarlo. El chorro se estaba yendo. Disparar por la espalda es ilegal. Entiendo la bronca de la gente por la inseguridad porque yo también la sufro, pero de ahí a matar gente es otra cosa”, sostuvo Jorge Lanata.

Mienras que Eduardo Feinmann apuntó: “Yo dije esta mañana todo lo contrario. Yo fui políticamente incorrecto, vos estás siendo políticamente correcto. Coincido en que no hay que matar a nadie, ahí estamos de acuerdo. Ahora, entre la muerte de un delincuente o la de un policía o un civil, me quedo con la muerte del delincuente. El policía no salió a matar. El que salió de caño a ‘trabajar’ fue el delincuente. Y en todo trabajo existe el accidente de trabajo. Te puede pasar maestro. Ese laburo tiene riesgos: si salís de caño, alguien del otro lado puede estar enfierrado. Es lo que elegiste. El delincuente tenía un arma tumbera”.

Eduardo Feinmann remarcó que entre la muerte de un policía o la de un delincuente, se queda con la del malhechor. Foto: Radio Mitre.

Acto seguido, Feinmann leyó la declaración del policía, en la que detalló que el delincuento lo encañonó. “La escena duró nueve segundos. ¿Qué hacés? ¿Hay que dejarse robar? ¿No puedo defender mi vida y mis bienes?”, preguntó el conductor.

Pero Jorge Lanata no retrocedió en su postura y sugirió: “El tipo se estaba yendo Eduardo, disparale a las gambas”. En tanto que Eduardo Feinmann insistió: “Esto ocurrió en 9 segundos… yo no quiero que maten a nadie, pero hay situaciones y situaciones. ¿Hay que dejarse robar?”.

Lanata entonces subrayó: “Y entre que te maten y dejarse robar, no hay nada que yo tenga encima que valga más que mi vida”. Y por su parte Feinmann explicó: “En cualquier país normal esto no se discutiría. Lo que pasa es que estamos atravesados por el garantismo y el ladriprogresismo asqueroso, el zafaronismo que le hizo un daño al país. Insisto que el policía no salió a matar chorros, el tipo fue al supermercado. Para mi no fue justicia por mano propia”.

Jorge Lanata se diferenció de Eduardo Feinmann al debatir el caso del motochorro ultimado por un policía de civil. Foto: Captura TV.

Finalmente, Jorge Lanata esgrimió: “El problema es que el Estado le da un arma al policía, y le pone algunas condiciones para tener el arma. Tener un arma te hace más responsable, no menos. Me da miedo cuando la gente dice ‘hay que matar’, hoy lo pidieron todos los oyentes, ‘hay que matar’, ‘hay que matar’, ‘hay que matar’ y nosotros no podemos promover que se mate”.

Mientras que Eduardo Feinmann concluyó: “Yo no promuevo eso, pero entre una víctima y un delincuente, siempre me pongo del lado de la víctima. Y en este caso el policía fue una víctima”.