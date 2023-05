María Becerra mostró el antes y el después de su gran cambio físico: cómo aumentó 7 kilos de masa muscular

Brilla en los escenarios, la rompe en las plataformas, sigue creciendo a niveles estrafalarios con su inmersión en el plano internacional. María Becerra camina por la vida con una sonrisa, con el combustible que alimenta su alma por el sueño de trascender con su música.

Además de todo el éxito profesional, que se grafica en la reciente composición de un tema para la película de Hollywood Rápidos y furiosos, la artista también celebra por una cuestión muy personal. Hace un año que María emprendió un cambio de su físico.

La ex de Rusherking tomó cartas en el asunto para modificar su apariencia, su anatomía de manera natural y se sumergió de lleno en un entrenamiento tozudo, constante y guiado por profesionales para cumplir con el objetivo de ganar masa muscular.

A raíz de la adquisición de ese hábito, Becerra suele compartir con sus millones de seguidores de Instagram los avances de esta optimización de su cuerpo, para lo que acude a un discurso motivacional y también de extrema sinceridad sobre sus razones para llevar a cabo esa actividad.

En ese sentido, María ha explicado en sus perfiles digitales las emociones que vibran ante los avances: “Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Pero lo hago... Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil, tengo más autoestima”.

María Becerra mostró cómo aumentó 7 kilos.

Además, en otro posteo, la autora de diversos hits se animó a exhibir el proceso y dejar una muestra del trayecto que le permitió adquirir siete kilos más a su peso habitual. “Siempre fui súper flaquita, siempre pesé entre 41 y 43 kilos... me costaba mucho aumentar masa muscular”, confesó en su momento.

Ahora, Becerra se filmó en pleno desarrollo de su rutina, en la que también participó su hermana. Ahí se la percibe con toda la energía para seguir al pie de la letra los diferentes ejercicios. Por eso, publicó una foto delante de un espejo y expresó su alegría: “Le metimos con onda”.