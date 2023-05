El vaticinio sobre su hija que más teme Eduardo Feinman: "Me dicen que va a ser zurdita y..."

En las últimas horas, Eduardo Feinmann se sentó en el estudio de República Z y habló como nunca en Doble mérito de su vida familiar con su pareja Lucía Auat y su pequeña hija Esmeralda, nacida el 2 de octubre de 2021 y a quien no suele mostrar ante las cámaras.

En una charla distendida con los jóvenes conductores, Eduardo Feinmann sorprendió al contar que la nena, que no tiene ni dos años, ya hace notar su fuerte personalidad, si bien se acopló a las rutinas de la casa y a las estructuras que organizan la vida del periodista y la abogada santiagueña.

“La llegada de mi hija no cambió nuestros horarios. La casa se adaptó un poco a mi, también. Pero lo que pasa es que es una disciplina: levantarse a las 4 de la madrugada es como hacer un deporte. Me acuesto a determinada hora”, indicó el conductor de Radio Mitre.

En este sentido, Feinmann aseguró que su hija ayuda en este tetris horario, ya que al menos ahora tiene un descanso tranquilo: “Está durmiendo bien. Se duerme a las 9 de la noche y se levanta a las 7 y media, es un relojito”.

Feinmann con Esmeralda en su programa de Radio Mitre. Twitter.

Sin embargo, Eduardo dejó en claro que ya vislumbra posibles choques con su hija, a medida de que pase el tiempo, de la misma manera que le pasaba con su padre. “Me pasaba cuando era chico con mis padres. Yo era muy complicado, de chico y en la adolescencia también. Era chico bravo, pero no de pelearme... Siempre los hijos tratan de pelear con los padres”, arrancó.

“A mi papá no le gustaba nada que yo haya querido ser periodista. Fue un acto de rebeldía seguir lo que él no quería. Él me decía que no es trabajo hablar en una radio, en un canal de televisión. Que eso era ‘de vago’”, recordó.

Las advertencias que Feinmann recibió del jardín de su hija

Y luego reveló divertido que en el jardín de infantes de su hija ya le mandaron advertencias: “Ya llegó la primera comunicación del colegio. Parece que la niña tiene alguna cosa particular: le roba las galletitas a sus compañeros”.

“Es muy chiquita, tiene un año y medio, ni sabe lo que es quedarse con lo de los demás, no tiene ni idea”, agregó sobre Esmeralda. “¿Y si un día te llaman y te dicen que tu nena tomó el jardín?”, le consultaron. Eduardo Feinmann pasó por República Z. Twitter Doble mérito.

“Y, voy a tener que mandar un móvil y hablar con ella como presidente del centro de estudiantes...”, siguió, entre risas, antes de terminar con el vaticinio que le hizo Jorge Lanata sobre su niña: “Lanata dice que me va a pasar eso. Que va a ser zurdita y charutera. Y bueno, todo puede ser…”.