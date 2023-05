La carísima estafa que sufrió Ernesto Tenembaum por WhatsApp

Los robos de identidad digital no cesan, y cualquiera puede verse expuesto a ello, por lo que hay que estar un poco más atento para no caer. Pero quien no lo estuvo fue el periodista Ernesto Tenembaum, que siguió un procedimiento por WhatsApp y derivó en que una colega sufrió una carísima estafa.

“Me entró una llamada mientras estaba manejando y cometí el error de atender: alguien con la voz que estaba deformada me dice que llamaba del Ministerio de Salud”, comenzó su relato en su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, que sale por Radio Con Vos. El motivo de la misma era, supuestamente, entregarle una “credencial de vacunación COVID”.

“Ahí empecé a fastidiarme, les digo que no necesito credencial de vacunación, que estoy manejando, y me dice ‘póngase a un costado de la vereda porque esto es importante. Por favor, estacione’”, continuó y añadió que comenzaron a hacerle un cuestionario que encajaba con el motivo del llamado.

Tenembaum seguía reacio a cooperar, pero cuando le dijeron que “era muy importante para hacer trámites”, cometió el error de acceder. “Entonces me dicen que me acaban de enviar un código al celular, que solamente mire la pantalla y se los pase, y digo, ‘ma’sí, se los paso’”, confesó.

A partir de ahí, Ernesto contó cómo dejó de tener control de su WhatsApp, y alguna que otra reprimenda de sus hijos. Pero lo que usualmente sucede en estos casos, el robo de identidad para hacer pedidos.

“Inmediatamente me empiezan a llegar llamadas diciendo que estaban pidiendo guita en nombre mío”, narró y contó que hubo damnificados en esta estafa. “Hubo dos personas que cayeron: una pudo darse cuenta rápido y anuló la transferencia de $ 75.000, y la otra que cayó fue Yami”, refiriéndose a su compañera de programa, Yamila Segovia.

“Habíamos hablado justo antes de la llamada (de los estafadores) y después, justo les dicen que yo tenía un quilombo, que pagué algo y tenía bloqueada mi cuenta (bancaria). ‘Necesito hacer una transferencia y mi cuenta está inhabilitada’, y le dicen: ‘¿No me pasás $120 lucas?’”, continuó Tenembaum.

Hubo mucha insistencia con Segovia, por lo que esta no notó las faltas graves de ortografía en los mensajes ni que el alias al que debían transferirle el dinero era un tal “William Camargo”, según dijo Ernesto. “Ya recuperé la cuenta. Soy un boludo, no sean como yo, y no pasen ningún dato”, cerró su testimonio con una advertencia para sus oyentes.