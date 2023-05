El video de Dady Brieva cantándole a Cristina que se viralizó

Dady Brieva realizó una nueva edición de Peronismo Para Todos, el programa que conduce todos los domingos por la señal de C5N. El humorista en esta ocasión se viralizó por una parte del programa en donde le modifica la letra a una canción y se la dedica a Cristina Fernández de Kirchner.

Dady Brieva eligió la canción Mil Horas de Los Abuelos de la Nada para cambiarle la letra y hacer referencia a la vicepresidenta. Recordemos que el pasado jueves, también por C5N, Cristina estuvo de invitada en Duro de Domar.

Dady Brieva cantando la canción para Cristina Fernández de Kirchner.

“Es que te espere con tu candidatura por horas, mil horas, como un perro y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estoy proscripta, y así no puedo”, es parte de una de las modificaciones en la letra que realizó Dady Brieva haciendo referencia a la definición de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.

Acompañado de otro cantante y guitarrista, el ex Midachi continuó la canción haciendo referencia a Juan Domingo Perón y Eva Duarte, además de los choripaneros, en relación a los seguidores del peronismo.

“Tengo una remera de Perón, vos una de Evita; choriplaneros a mi alrededor y todo el pueblo grita ‘Cristina 23'", es parte de la letra de este video que fue parte del programa que se emitió este domingo por la noche.