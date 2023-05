Susana Giménez destrozó a Nacha Guevara: "Cada vez que necesita me..."

La grieta política dividió muchos en los últimos años, en especial en el mundo del espectáculo. En ese contexto, Nacha Guevara y Susana Giménez están muy distanciadas, tanto que se generó un nuevo cruce entre ellas.



La Diva de los teléfonos está parada en la vereda opuesta al Gobierno; en tanto que Nacha Guevara pregona las ideas peronistas, especialmente las del kirchnerismo. En este escenario, se dieron críticas de ambos lados en los últimos días.



“Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente y puede vivir donde se le antoje, regalarlo o comprarse diez abrigos de visón; que haga lo que quiera”, comenzó el descargo de Nacha Guevara contra Susana Giménez.

“No me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Entonces, ahí no me gusta”, agregó Nacha Guevara en diálogo con Marcelo Polino.



Por su parte, Susana Giménez, que se encuentra instalada en Uruguay, en donde protagonizó un verdadero éxito teatral, no pareciera tener demasiadas intenciones de volver a la Argentina, al menos no con el Gobierno actual.



Sin embargo, no consiguió mantenerse al margen de los cuestionamientos que le arrojó quien fuera su amiga durante muchos años, Nacha Guevara, por lo que se vio casi obligada a responderle.

Fue el periodista uruguayo Gustavo Descalzi quien le sacó el tema a Susana Giménez, quien sostuvo que no le daría entidad porque, considera, que su ex amiga habla de ella para tener prensa.



“Cada vez que necesita me nombra. Es así. Cada vez que necesita cámara, habla de mí. Y ahora, ¿qué le agarró a esta?”, expresó, indignada, Susana Giménez ante la consulta del periodista uruguayo.