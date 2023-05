Andrea Rincón defendió a Jey Mammon y puso en duda la denuncia de abuso en su contra

El caso de Jey Mammon dividió las aguas, sobre todo en la industria del espectáculo, donde algunos tomaron una postura tajante sobre el cómico y otros decidieron mantener su apoyo. En ese último grupo se encuentra Andrea Rincón, que se ha expresado públicamente muy empática con el conductor.

La actriz sobresalió en el ambiente por especificar abiertamente que le cree al acusado por Lucas Benvenutto, que lo considera su amigo y ahora aportó otra visión, un paso más allá en referencia a exponer sus dudas sobre las pruebas del delito que se le endilga.

En una visita a Todo pasa, el ciclo radial de Matías Martin en Urbana Play, Andrea habló sin tapujos sobre Jey y hasta reveló que se erige en una contención y que existen varios famosos que lo apoyan y que incluso se acercan a su casa para compartir un tiempo.

El conductor del programa la introdujo en el tema y le expresó: “En el caso de Jey sos de las pocas que salió a hablar y fuiste contra la corriente. Hay una ola cancelatoria que resulta incómoda, y vos te atreviste a quejarse de eso y a tirar una solidaridad con él”.

Así, Rincón exteriorizó una defensa a Mammon: “Hay algo que es el amor, a mi Jey me dijo que no lo hizo, de hecho tiene pruebas, ya lo arreglará con la justicia, lo tiene que hacer. Hablé mucho con él, no te puedo explicar como estaba”.

Luego se refirió al tratamiento que se produjo en los medios respecto al caso y sostuvo: “Lo que hicieron me parece, lo que sale de las personas habla de las personas, porque una cosa es dar tu opinión y otra hacer lo que hicieron”.

Andrea bancó a Jey Mammón.

En la continuidad de su descargo, la actriz profundizó su punto de vista: “Además me parece que no es legal, decían que era así fehacientemente y no. ¿Dónde están las pruebas? Al margen de eso, hay algo que a mi me causó mucho dolor lo que estaba viviendo mi amigo, que sentí que estaban tratando de empujarlo a un balcón”.