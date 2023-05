Nicolás Cabré: "Soy un padre presente, Rufina es mi vida entera"

Si bien es una persona pública, Nicolás Cabré intenta mantener un perfil bajo. No es novedad que es muy reservado con su vida privada y hay temas de los que prefiere no hablar. Por su experiencia, le cuesta mucho relajarse con la prensa y mantiene una relación distante. Sin embargo, antes de viajar a Mendoza, dedicó unos minutos para charlar con MDZ.

No es la primera vez que visitará la provincia. En febrero la eligió para celebrar su cumpleaños y tal fue su fascinación que, a los días, regresó. “Estar ahí me gusta mucho. Estoy con ganas. Para mí, era el momento esperado. Disfruto, conozco, recorro. Me gusta, me gusta, me da felicidad”, reconoció el actor.

Ahora, llegará para presentar Me duele una mujer, la obra que protagoniza junto a Mercedes Funes y Pepe Monje. Es una comedia que cuenta la historia de un profesor de filosofía que sufre el abandono de su novia y la ve en cada mujer. Por eso, busca la ayuda de un psicoanalista que, con humor e ironía, le da una “paliza terapéutica”.

Mercedes Funes, Nicolás Cabré y Pepe Monje en 'Me duele una mujer' / Foto: Gabriel Machado

“Salir de gira es buenísimo y estar en lugares donde uno se siente cómodo es hermoso”, señaló el intérprete que, luego del éxito en calle Corrientes, ya estuvo en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. “A mi me gusta recorrer, hacer rafting y seguramente haré alguna de esas cosas en Mendoza”, afirmó.

Además, practicará running, disciplina que comenzó hace ocho años, cuando dejó de fumar, y la convirtió en un hábito. “Arranqué por mi. Tenía que vivir lo más posible y una de las cosas que tuve que hacer fue dejar el cigarrillo. Eso me llevó a un gimnasio y de repente, descubrí un club de corredores. Empecé a correr y es una actividad que me trajo muchos amigos, conocí muchas personas y me hace muy feliz”, indicó.

Esta pasión la comparte con una persona muy especial: Rufina, la hija que nació de su amor con La China Suárez. Este año, corrieron juntos El Circuito de las Estaciones - Otoño 2023 que se realizó en Palermo. “Soy un padre presente, disfruto mucho de la paternidad y de ser acompañado por Rufi. Es mi vida entera”, expresó.

Nicolás Cabré junto a Rufina, la hija que tuvo con La China Suárez / Foto: Instagram

La niña ya tiene nueve años y recientemente debutó como actriz en el videoclip de Hipnotizados, el tema que lanzó Suárez junto a Rusherking. Sobre la posibilidad de que ella siga los mismos pasos artísticos que sus padres, Cabré manifestó: “Me gustaría que haga su vida y que el día de mañana decida lo que quiera hacer”.

En Instagram, frecuentemente el actor le dedica cariñosos mensajes a la pequeña. Y no hace mucho que incursionó en las redes sociales. "Lo tuve que hacer medio obligado -admitió-. Había una persona que estaba usando mi nombre y estaba haciendo cosas que no me identificaban para nada. Ahora descubro que también pude abrirme un poco más y que, a lo mejor, el prejuicio que tenía para y con las redes era un poco infundado. Estoy conociéndolas".

Antes de terminar la charla, Cabré invitó a los mendocinos a que lo acompañen en el teatro. "No me fallen", expresó y luego, cortó la llamada.

Para agendar

Me duele una mujer

Viernes 19, sábado 20 y domingo 21, Teatro Mendoza. Viernes 26, Auditorio Municipal de Tunuyán. Sábado 27, Teatro Roma (San Rafael). Domingo 28, Teatro Antonio Lafalla (General Alvear). Entradas en EntradaWeb.