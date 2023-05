Silvina Luna confesó por qué todavía no puede recibir un trasplante de riñón

Silvina Luna habló con detalle sobre su preocupante situación de salud durante una entrevista en LAM (América). Allí, la actriz habló del proceso de diálisis que transita cada semana y contó por qué todavía no puede recibir un trasplante de riñón.

“Hay momentos de aceptación y momentos que me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’. Pero estoy acá, firme, de pie, siempre fui una persona de salir adelante. Siempre tengo recaídas. Son más los momentos buenos que busco en el día a día, buscar momentos de alegría, eso me hace muy bien”, expresó Silvina Luna sobre su padecimiento.

Silvina Luna dio detalles de su difícil momento de salud. Foto: Captura TV.

En tanto que sobre el proceso de diálisis que hace tres veces por semana durante cuatro horas diarias, Luna explicó: “Me llevo un libro, trato de dormir para que no se me haga tan largo. Sé qué almohadones llevarme, es como un club. Veo gente mayor ahí y digo ‘me la tengo que bancar’. Los sillones son muy incómodos, son 4 horas que estás quieto. Empecé con un dolor en el ciático y las piernas desde que empecé diálisis y fue muy duro porque se hizo crónico... Son dolores que nunca he tenido. Cuando uno vive con dolor no podés pensar en nada. De a poco van encontrando los analgésicos posibles para que me pase”.

En tanto que sobre el tema del trasplante de riñón, Silvina Luna aclaró: "Se ha hablado de que necesitaba un trasplante urgente y no es así. Primero tengo que solucionar un tema también que tengo de salud, que desde hace un año tengo una bacteria, entonces hasta que no resuelvan esa bacteria, no me puedo trasplantar. No sería un trasplante urgente, ahora, sería una meta a llegar".

Mientras espera poder recibir un trasplante de riñón, Silvina Luna se sinceró: “Hay días que me quiero quedar durmiendo, pero tengo que ir a diálisis porque eso me está salvando. Si no funcionan los riñones no podría vivir. Los días que tengo diálisis vuelvo a casa y me quiero acostar. No hago nada ese día. Es día a día. Al otro día disfruto cada cosa”.

Sobre lo que planea una vez que pueda concretarse el trasplante de riñón, Luna expresó: "A veces sueño que cuando me trasplanten pueda tener un bebé, adoptar a un nuño. Quiero devolver ese amor que me dan”.