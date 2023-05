Cuál es el nivel de estudios de Maxi Trusso y cómo fue el comienzo de su carrera

Maxi Trusso finalizó sus estudios secundarios en la Argentina y luego se formó en materias como música y finanzas en distintos lugares del mundo. A sus 52 años, es uno de los máximos referentes del género electro pop y cuenta con una carrera de décadas de experiencia.

Maxi Trusso: sus estudios en la Argentina y sus andanzas alrededor del mundo

Maxi Trusso nació el 1 de agosto de 1970 en Buenos Aires, Argentina. Es el menor de 9 hermanos y cursó la escuela primaria en el Instituto La Salle. Allí se sentía un poco excluido debido a que sus compañeros no tenían el mismo interés por la música que él ya manifestaba. Por suerte para él, en su casa podía escuchar discos y aprovechaba los que tenían sus hermanos mayores. Luego fue al colegio pupilo St. George's College, en Quilmes. Allí finalizó sus estudios secundarios y, casi en paralelo, comenzó a tener sus primeras experiencias como DJ.

Maxi Trusso comenzó su carrera siendo DJ en Buenos Aires - Fuente: Instagram Maxi Trusso (/maxitrusso)

A comienzos de los años 90, viajó hacia Italia y comenzó a formarse en distintas materias. Como él mismo reconoció en una entrevista, hizo cursos en Finanzas, Derecho y Economía y también comenzó a estudiar música y diseño. En Roma trabajó en un banco, pero su futuro estaba en otro país del continente europeo: Inglaterra.

Así fueron los comienzos de la carrera de Maxi Trusso

Durante su estadía en Italia, y en un viaje a la isla de Cerdeña, Maxi Trusso conoció a Francesco Di Mauro, siciliano con el que se hizo amigo rápidamente y con quien formó Roy Vedas, el dúo electro pop. Al tiempo, Trusso viajó hacia Londres y allí se quedó 2 años y medio. Durante este tiempo, su carrera como músico se consolidó y, entre sus grandes logros, se encuentran una colaboración con Cher y la apertura como telonero de un recital de los Rolling Stones.

“Tuve la suerte de trabajar con personas interesantes”, reveló en una oportunidad. Y lo mismo podría decirse acerca de su vida sentimental, ya que Maxi Trusso salió durante un tiempo con Geri Halliwell, una de las Spice Girls.

A sus 52 años, Maxi Trusso ya acumula una trayectoria de décadas de experiencia y posee hits que van de la canción Fragments of Life (1998) a Please Me (2011). Vive entre Italia y la Argentina junto a su pareja Inés García Lanza, cada uno con una hija de relaciones anteriores.