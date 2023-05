El fuerte descargo de Luis Ventura sobre la salud de Jorge Rial: "Cuídenlo porque..."

El pasado sábado 29 de abril, Jorge Rial sufrió un infarto mientras se encontraba en Colombia. Tras la preocupación que despertó en su familia y el universo mediático, el periodista se repuso y este martes regresó a la Argentina en un avión sanitario.

En este contexto, fue Luis Ventura, uno de sus grandes compañeros de la vida, quien volvió a referirse a la salud del conductor y apuntó sobre ciertas actitudes que no le gustan sobre él.

"Hacer un show de cualquier instancia de la vida. Lo hizo Fernando Peña, Ricardo Fort, Bernardo Neustadt. Forma parte de tu realidad de vida, algunos la quieren mostrar y otros no", manifestó durante un móvil en LAM (América TV).

JORGE RIAL ARRIBÓ AL PAÍS ESTE MARTES EN HORAS DE LA NOCHE. FOTO: INSTAGRAM @jrial.

Luego, pidió atención de parte del entorno. "A mí lo que más me preocupa es la salud de Jorge. Quiero que lo cuiden, no quiero que lo exploten. El que sabe, sabe y el que entiende, entiende. Y si no se deja cuidar, cuídenlo igual, porque si está enfermo hay que cuidarlo", agregó tajante.

Además, el periodista advirtió de la peligrosidad que significaría que vuelva a trabajar. "Él donde se siente bien se va a poner a saltar en la cama, va a empezar a hacer móviles porque el periodismo lo lleva en el alma, pero no está bueno. Yo sé que él no se deja cuidar, entonces cuídenlo porque va a hacer todo lo que se le cante. Lo dejás solo y te agarra el celular".

"No quiero que me den malas noticias y para mí sería una mala noticia que le pasara algo grave”, concluyó Ventura.