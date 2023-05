Fabiana Cantilo fue categórica con la serie de Netflix sobre la vida de Fito Páez

Netflix estrenó el pasado 26 de abril El amor después del amor, la serie biográfica sobre la vida de Fito Páez. Se trata de una gran producción que contó con el aval y la participación del mismo cantante en varias cuestiones de producción. Como era de esperarse, la serie se transformó en uno de los títulos más vistos de la plataforma.

En este contexto, Fabiana Cantilo se refirió a su participación en la serie. Recordemos que la cantante fue pareja del músico y no quedó muy conforme con algunos momentos de la historia. "Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo", comenzó diciendo.

Fito Páez (Gaspar Offenhenden) Fabiana Cantilo (Micaela Riera). Imagen: Netflix)

Por su parte, este lunes Fabiana volvió a subir otro video a su cuenta de Instagram: "Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos", dijo antes de enumerar sus trabajos. "Yo tenía talento, obviamente. Ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también", agregó.

Finalmente, aseguró que la serie "es el punto de vista de Fito" y que le pareció "muy bien hecha y que habla por sí misma".

Ambos tuvieron una relación de seis años. Se conocieron cuando Páez entró a la banda de Charly García, donde ella era corista. Vivieron un apasionado romance. Se volvieron en una de las parejas icónicas de la década de los 80', pero en 1990 el vínculo llegó a su fin. Sin embargo, actualmente mantienen un vínculo muy estrecho de cariño que se sostiene a lo largo de los años.