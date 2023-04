¡Qué fuerte! La China Suárez borró todas sus fotos con Rusherking, pero dejó las de un ex: ¿quién es?

La separación de la China Suárez y Rusherking sigue dando muchos capítulos que hablar. La crisis que tuvieron en esta dolorosa ruptura despierta mucha incertidumbre, y es que el reciente movimiento de la actriz en sus redes llamó la atención, borrando las fotos con el rapero pero dejando aquellas junto con otro de sus ex, Benjamín Vicuña.

La ruptura entre la China Suárez y Rusherking llega después de casi un año de relación. Pero el movimiento que ambos hicieron tiene que ver con la postura que tomaron en redes sociales, algo que sorprendió a más de uno.

La China Suárez y Benjamín Vicuña confirmaron su ruptura el jueves por la noche.

No solamente se dejaron de seguir en Instagram, sino que además se habrían bloqueado de dicha red y el dato es que borraron las fotos que tenían juntos. ¿Qué pasó en realidad para tan drástica decisión?

El dato curioso es que, más allá de haber borrado sus fotos con el joven rapero santiagueño, la actriz y cantante no hizo lo propio con Benjamín Vicuña, con quien se separó en agosto de 2021 y que actualmente también está soltero.

Recordemos que el actor chileno es padre de dos de los hijos de la famosa -Amancio y Magnolia-, recordando que ella además tiene una hija anterior de su vínculo con Nico Cabré -Rufina-.

“La China eliminó sus fotos con Rusher, pero puso en destacadas con Benja… raro. Y sí, aparece Benjamín en esas”, explicaron en Mañanísima, dejando suelta la sospecha de un posible acercamiento entre la China Suárez y Benjamín Vicuña.

La China Suárez dejó como stories destacadas su pasado con Benjamín Vicuña.

Hace unos días, la actriz descartó los rumores que la vinculaban al chileno. "Me dijo: ‘Jamás volvería a la casa de Benjamín Vicuña, solo lo haría si me lo piden mis hijos’. Eso me respondió, dejando claro que los rumores de reconciliación son falsos”, le habría dicho a la cuenta Gossipeame.

“Con respecto a Vicuña, me dice que pasó agua debajo del puente y es lo que ella siente”, agregaron. Lo cierto es que la China Suárez ya había negado la crisis con Rusherking, por lo que el desmentir su acercamiento con Benjamín Vicuña no sonaría tan convincente que digamos.