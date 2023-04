Maldito rating: por qué Telefe obligó a Florencia Peña a abandonar un trabajo

Florencia Peña prepara su regreso a la pantalla chica. Después de una temporada de verano brillando en su regreso al elenco de Casados con hijos en el teatro, ahora la famosa volverá a la TV tras confirmarse su arribo a Telefe para ser parte del jurado de Got Talent Argentina. Sin embargo, el canal puso reglas y la obligó a dejar uno de sus trabajos.

Telefe sigue preparando nuevos formatos para poner en la pantalla chica durante los próximos meses, y Got Talent Argentina, bajo la conducción de Lizy Tagliani es uno de los grandes proyectos que se preparan.

Florencia Peña se sumará al staff de Got Talent Argentina.

En este orden, la estrella del canal de las pelotas estará acompañada por un jurado más que interesante: Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y la mencionada presencia de Florencia Peña.

Pero lo sorprendente del caso es que la señal de Martínez obligó a la exconductora de LPA a que deje uno de sus trabajos. ¿A qué apuntó? A que se baje de Divas Play, la plataforma de contenido erótico para adultos.

Divas Play ofrece contenido exclusivo para adultos con fotos y videos muy subidos de tono. La actriz formaba parte desde hace tiempo de este sitio, e incluso fue una de las primeras famosas en sumarse a algo que se hizo tendencia entre las famosas, con figuras como Silvina Luna, Barby Silenzi y más que se incorporaron a la plataforma.

La misma Florencia Peña confesó su alejamiento de la plataforma a través de su cuenta de Instagram, advirtió los motivos por los cuales llegó a esta decisión.

Florencia Peña decidió retirarse de la plataforma Divas Play.

"Quiero anunciar que hoy me despido de Divas Play. Nada me define; soy curiosa por naturaleza. Me gusta explorar y eso fue para mí #DivasPlay. Ir en contra de los prejuicios y de los estereotipos. Y siempre bancar la parada", comenzó explicando Florencia Peña en su Instagram.