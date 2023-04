Cómo fue el impactante accidente de Karina La Princesita por el que casi le amputan dos dedos

En su visita al programa de Fer Dente, Karina La Princesita recordó el tremendo accidente que sufrió y por el que casi le terminan amputando dos dedos, operación de la que se salvó de milagro.



Todo comenzó a raíz de una canción, uno de sus grandes éxitos: “Con la Misma Moneda”. La cantante de cumbia reveló la impactante historia detrás de esa letra y todo lo que sucedió a partir de no seguir una recomendación.



“Yo iba a la Iglesia y le comento al pastor que iba a sacar un tema que se llamaba ‘Con la misma moneda’ y que había que hacer cuernitos con los dedos”, comenzó contando Karina La Princesita.



A pesar de la advertencia del pastor, Karina decidió seguir adelante y la canción finalmente salió a la luz. No obstante, ella nunca imaginó todo lo que sucedería después y que jamás se olvidará en su vida.



La cantante terminó sufriendo un accidente vial en el que sufrió una lesión muy fuerte en sus dedeos. Luego, cuando la vieron los médicos, se encontró con que debían amputarle los dos dedos.



“Me atropelló un auto con un capó que se abría al revés y no paraba. Obvio, saquen las conclusiones que quieran. En síntesis, me llevó por tres cuadras, no frenaba y se me cortaron los tendones de los dedos”, agregó

Karina La Princesita. Foto: @kariprinceoficial.



“Cuando fui al médico me dijo que se me cortaron todos los nervios y yo entonces pensé en el pastor”, confesó Karina La Princesita. “Fui a la Iglesia y pedí perdón porque yo pensé que había sido un castigo por lo que hice”, agregó.



En ese momento, hizo una impactante revelación. “Cuando estoy por agarrar la lapicera para firmar la operación de la amputación, me da electricidad y se lo digo. El médico que me dijo que si yo sentía eso era porque los nervios se habían unido, inexplicablemente porque era algo imposible”, concluyó.