La horrorosa forma que eligieron Ángel de Brito y Yanina Latorre de llamar a sus colegas de Socios

Una nueva polémica se generó entre Ángel de Brito y Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, a la que también se sumó la "Angelita" Yanina Latorre, que nunca tiene problemas en meterse en el barro.



Todo surgió a partir de la entrevista que Baby Etchecopar le realizó a Jey Mammon, el hombre que quedó en el ojo de la tormenta luego de la denuncia por abuso sexual presentada por Lucas Benvenuto.



Según contaron en Socios del Espectáculo, Baby Etchecopar estaría muy enojado con periodistas de América por la nota al conductor y humorista, que se terminó yendo del país tras haber quedado afuera de La Peña de Morfi.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, en Socios del Espectáculo. Foto: captura de TV.



“Le agradecemos mucho porque siempre es muy buena onda con este programa. Estaba muy enojado con su propio canal, estaba furioso con el canal”, dijo Adrián Pallares sobre Baby Etchecopar. “Dijo: ‘Hacen periodismo de periodistas y me caen a mí’”, agregó Rodrigo Lussich.



Ante estos comentarios, una usuaria de Twitter salió a cuestionarlos, arrobando a Ángel de Brito y a Yanina Latorre. “Los arlequines del espectáculo del 13 agradeciéndole la nota a Baby y remarcando que está ‘muy enojado’ con gente de su canal por hacer ‘periodismo de periodistas’, #LAM”, expresó.



Cuando vio estas declaraciones, Yanina Latorre salió con los tapones de punta. “Que los bailarines me la soben. Qué tengan huevos y nos nombre. ¿Qué opinaron del chiste de baby en #LAM?”, tuiteó.

Yanina Latorre y Ángel de Brito. @angeldebritooki.



Al ver la respuesta de su panelista y amiga, Ángel de Brito no quiso quedarse afuera y agregó: “Los esperamos a las 8, el horario que todos estos quisieron y no pudieron. #LAM atendemos en fila y no llamamos a nadie para censurar. ¡Manga de cagones!”.



Luego, Yanina siguió acotando. “Ayer, #LAM recibió llamadito. Me pidieron que fuera piadosa”, escribió. “No sabía, pero no es la primera vez. Son todos muy cagones”, disparó finalmente Ángel de Brito.