Por qué Jimena Monteverde le dijo que no a Playboy

El próximo jueves, Jimena Monteverde estrenará su nuevo programa en El Nueve, con el que volverá a la televisión luego de un parate. En la previa a su vuelta a la pantalla chica, dejó una revelación: el “no” a Playboy.



La talentosa y querida cocinera vuelve a la televisión con Escuela de Cocina, que saldrá al aire a partir del próximo jueves a las 17.30, por El Nueve, el nuevo desafío del cual habló en una entrevista con La Nación.



“El programa tiene de todo y no sé cómo vamos a hacer para que entre en una hora y media. Quiero que sea ameno, divertido y es un desafío porque tiene un horario difícil, a la tardecita”, comentó.

Jimena Monteverde. Foto: @jimemonteverde.



“Proponemos cocina fácil, rápida, económica, con el mismo equipo de Como todo: con Coco Carreño tenemos una química increíble y somos amigos. Mariana Corbetta es una pastelera buenísima que da muchos tips y Paco Almeida va a hacer las carnes y es muy divertido; Renzo Berecoechea estará en el móvil buscando precios y productos y Javi Ponzone va a hacer de espectáculos”, adelantó Jimena Monteverde.



Sobre la nueva tendencia de los programas de cocina, la chef opinó: “Creo que hay un boom de la gastronomía mundial y casi todos los cocineros en el mundo son una especie de rock stars. Yo no me siento así, la verdad. Ese boom de la gastronomía potenció los programas de cocina y creo que la pandemia ayudó mucho a que la gente se vinculara a la cocina”.



Asimismo, Jimena Monteverde habló del futuro y se animó incluso a confesar cuál sería su gran anhelo, en un ámbito que nada se relaciona con su faceta más cocina, la de cocinera. En concreto, contó cuál es su sueño.

Jimena Monteverde. Foto: @jimemonteverde.



“Hacer un pequeño personaje en alguna ficción. Sería divertido. Una vez me llamaron para hacer cine como protagonista, pero el libreto era un divague y mi marido me dijo: ‘Rescatate en una’. Porque yo había hecho el Cantando, el Bailando”, contó.



También reveló que alguna vez Playboy le hizo una propuesta que terminó rechazando. “Me llamaron para hacer Playboy y me querían pagar, pero mis hijos eran adolescentes y no daba. Mi familia me dijo: ‘Hasta acá te bancamos’”, concluyó.