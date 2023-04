La picante respuesta de Mica Viciconte tras ser acusada de venderle sus canjes a sus vecinos

Hace unos días, Micaela Viciconte fue muy criticada porque se conoció que hay un fuerte enojo de sus vecinos porque utiliza el grupo de WhatsApp para vender sus canjes y los objetos que ya no usa en su casa.



Fueron Pampito y Estefi Berardi, en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, quienes contaron la situación. La respuesta de la influencer apuntó directamente contra los dos panelistas.



“Primero, los canjes que haga, o la publicidad que haga, es un trabajo como cualquier otro. Y yo no estoy vendiendo los canjes. Están confundidos”, contestó Mica Viciconte en LAM, programa que conduce Ángel de Brito y en el que también es panelista Estefi Berardi.



“Hay un montón de cosas que, como Luca está creciendo, no las uso. Como cualquier ser humano, vendí algunas cosas y salieron a matarme. Pero no tiene nada de malo que una persona común venda algo que no utilice. Está mal aplicado cómo lo dijeron: ‘Vende sus canjes’. No, están errados”, agregó la esposa de Fabián Cubero.



“Hay un grupo de WhatsApp en el barrio, que es en el que estamos todos y todos venden sus emprendimientos. Y me parece que está buenísimo que cada uno pueda sacarle fruto a eso”, explicó Mica Viciconte.



Asimismo, intentó quitarle polémica a la situación que la tiene como protagonista. “A mí no me molesta que en el grupo escriban. Venden un montón de cosas. Y charlamos, y está todo bien. Puse eso. Lo vendí. Fueron tres o cuatro cosas. ¡No es para tanto!”, sostuvo.

Micaela Viciconte. Foto: @micaviciconte.



“En mi casa no puedo tener 250 cosas porque no entran. Imaginate que el nene duerme en la habitación conmigo. No tengo habitación para el nene. Y tengo que ir renovando porque las cosas no me entran”, explicó la influencer.



Por último, se dirigió directamente a Estefi Berardi y a Pampito, con una picante respuesta sobre la información que habían dado. “Me quisieron hacer un mal y liquidé todo”, concluyó Micaela Viciconte.