El consejo que Susana Giménez le dio a Marcelo Iripino y que le cambió la vida

Marcelo Iripino construyó una gran carrera que, él mismo reconoce, fue en gran parte gracias al tiempo que trabajó al lado de Susana Giménez, con quien compartió más de 20 años, que terminaron siendo un trampolín.



Sin embargo, no sólo en el plano profesional Marcelo Iripino recuerda con mucho cariño y emoción el tiempo que compartió con Susana Giménez, sino también en lo personal, dado que, contó, la Diva le dio un consejo que le cambió la vida.



En una charla con La Nación, el coreógrafo reveló que mantiene una muy buena relación con Susana Giménez y que, cada tanto, charlan sobre el pasado y comparten su gusto por los videos musicales.

“Casualmente hablamos esta semana porque siempre le mando videos y nos deleitamos viendo musicales. Y me decía: ‘Qué divino, cuánto hace que no hago una cosa así. Quiero, pero ya no se puede’”, contó Marcelo Iripino.



“Charlamos mucho y recordamos y siempre me dice que nunca se va a olvidar de todos los trabajos que hicimos juntos”, agregó el coreógrafo, cantante y bailarín sobre su vínculo actual con Susana Giménez.



“Después de Susana, estuve con las chicas de Bandana y con Mambrú, Operación Triunfo, Escalera a la Fama. He tenido una carrera muy prolija y muy hermosa. Fue una época maravillosa, a pesar de que en ese momento también sufría porque no contaba que era gay”, recordó.

En ese sentido, Marcelo Iripino se emocionó al recordar un consejo muy importante que le dio Susana Giménez sobre cómo debía vivir su vida, en ese momento en el que no se animaba a contar que era gay.



“Mi terror era quedarme sin trabajo. Y ella me tranquilizó, me dijo que no me preocupara, que fuera feliz. Eso me alentó a contárselo a mi mamá, que me dijo que era su hijo y siempre me iba a amar. Y no sé si mi papá lo supo o no; yo no se lo dije y él nunca me preguntó. Él no llegó a verme, porque murió en el 94 y apenas me vio empezando con Susana. Mi mamá, en cambio, vio el proceso de todo lo que fui haciendo”, reveló.