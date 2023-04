Qué hicieron Julieta de Gran Hermano y su novio en medio de fuertes rumores

Julieta Poggio, la exparticipante de Gran Hermano y la única jugadora mujer en llegar a ser finalista de la edición 2022, se encuentra disfrutando de su fama tras la salida de la casa más famosa del mundo. Durante el tiempo que duró el aislamiento, la joven había asegurado extrañar de sobremanera a su novio en varias ocasiones. Ahora, los rumores sobre una crisis en la pareja aparecieron pero todo parece reducirse a simples suposiciones.

Sucede que Lucca y Julieta decidieron enfrentaron las habladurías sin tantas palabras y con más acción: el fin de semana estuvieron a los besos en un boliche de Catamarca, además de subir varias postales juntos a las redes sociales. De esta forma, todo parece indicar que la pareja sigue fuerte y unida.

En su perfil de Instagram, donde ya cuenta con más de un millón de seguidores, Julieta compartió una fotografía en donde aparece junto a Lucca, quien le está dando un beso en la mejilla. “Mi segunda”, escribió la bailarina, junto a un emoji de corazón. Su novio no se quedó atrás y rápidamente compartió el posteo.

Sin embargo, los fans de Poggio que apoyaron a la joven durante todo el certamen a través del voto telefónico, no parecen contentarse con nada y la situación generó sospechas. Algunos incluso tildaron a Lucca Barderlli de “querer figurar” y de ser un “garrapata” de Julieta. Los usuarios tampoco escatimaron en consejos para sugerirle que se quede soltera.

“Ju, mejor sola que mal acompañada”, le aseguró una fanática en la publicación de su perfil personal. “Lástima que estabas con bebé Lucca”, sumó otro seguidor, haciendo referencia a la presencia que hizo en el local bailable debido a sus compromisos laborales. “Tenés un re futuro Julieta, sacate de encima a la garrapata que solo te perjudica. Disfruta de tu gran momento soltera”, fue una de las opiniones.

Los rumores de la posible crisis entre Julieta y Lucca se instalaron tras una entrevista en Cortá por Lozano, cuando la finalista confesó en un tono incómodo que no se estaban frecuentando tanto. Luego, los panelistas le consultaron acerca de sus intenciones de mudarse junto a su novio para poder pasar más tiempo juntos.

“Ahora estoy en mi casa, con mis perros y mi familia. En este momento, me hace re bien tener el apoyo de ellos, me acompañan en todo”, respondió sin un ápice de duda Julieta y recalcó: “Por ahora me voy a quedar”.

Este fin de semana, Julieta fue invitada al show de Bizarrap en el Hipódromo de Palermo y no dudó en invitar a Lucca, entre otros amigos y familiares. Sin embargo, no todo terminó bien para la exhermanita, que pensaba que todos sus allegados podrían pasar al sector VIP. Así, su novio se quedó en el campo junto a sus familiares, mientras ella accedió al área reservada.