La crítica de Carmen Barbieri a Fede Bal por sus viajes en Resto del Mundo: "Sólo me trajo un..."

Si hay una madre en la farándula que defiende a su hijo como una auténtica leona, esa es Carmen Barbieri, a quien no le importan los contextos y siempre defiende a capa y espada a Federico Bal.



Sin embargo, en esta oportunidad hubo una excepción, dado que la conductora de Mañanísima le lanzó una feroz crítica a su hijo cuando fue consultada sobre sus viajes con el programa Resto del Mundo.



En diálogo con Implacables, el cronista le elogió el outfit que llevaba y le preguntó si se trataba de un regalo de Fede Bal de los tantos viajes que hace con el ciclo de El Trece. “No, Fede me trae un imán para la heladera”, contestó Carmen Barbieri.



“Viajó por el mundo y te trajo un imán. ¡Encima que no paga nada trabajando! ¿Qué te trajo?”, le repreguntó Diego Bouvet. “Yo le pido cosas. ‘Traeme una piedra del Muro de Berlín’”, contó Carmen, con un gesto de “por favor”, con las manos.



“En uno de los primeros viajes, el año pasado, me trajo un perfume carísimo y me dijo: ‘Mamá, es el primero y el último que te traigo’”, agregó la conductora de Mañanísima, que sale al aire todas las mañanas en Ciudad Magazine.



“No quiero que gaste, es mucha plata”, explicó luego Carmen Barbieri sobre su hijo, Fede Bal, con quien asegura que tiene mucho más contacto fluido cuando está de viaje que cuando se encuentra en Buenos Aires.

Federico Bal y Carmen Barbieri.

“Cuando Fede está de viaje nos hablamos y nos miramos más que cuando está acá. La distancia pega”, confesó Carmen Barbieri, quien, además, se definió como una madre “hinchapelotas”, por estar siempre encima de él.



“Le cambio las cosas de la heladera. Le cocino todo. Le cambio las bebidas de lugar y me peleo con la mucama”, cerró Carmen Barbieri, que se confesó como nunca antes y de manera desopilante sobre su rol de madre.