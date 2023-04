Como nueva: así es el nuevo color de pelo de Camila Homs, la ex de Rodrigo De Paul

Camila Homs se convirtió en toda una influencer desde hace tiempo. Con una fuerte presencia en redes sociales, la ex de Rodrigo de Paul fue una de las figuras más destacadas del 2022 y no deja de sorprender, ya sea por los fans que se ganó como así también algunas polémicas alrededor suyo.

Durante todo este tiempo, si hay algo que siempre caracterizó a Camila Homs desde su apariencia es sin dudas su larga cabellera rubia. Sin embargo, esto cambió radicalmente con el nuevo look que decidió tener.

Camila Homs nos tenía acostumbrados a su clásica cabellera blondie.

Como parte de los nuevos proyectos que se avecinan dentro de su vida y en medio de los rumores de una posible convocatoria al Bailando 2023 de Marcelo Tinelli, la modelo dio un giro bastante importante a su apariencia.

Y es que de hecho así supo mostrarlo durante estas últimas horas a través de su cuenta de Instagram, decidiendo decirle adiós a su tradicional y clásico look blondie para apostar a un nuevo color.

"Brown girl baby", escribió Camila Homs en sus redes sociales, mostrando además toda la intimidad del proceso al que se sometió para volver a su tono de cabello natural: un marrón color caramelo.

Este nuevo look de la modelo no pasó desapercibido para nadie, incluyendo alguno de los detractores que tiene en sus redes y quienes le recordaron que con esta fresca apariencia se parece mucho a Tini Stoessel, la actual pareja de su ex Rodrigo de Paul.

El radical cambio de look en el color de pelo de Cami Homs.

Lo cierto es que Tini también tiene el pelo oscuro, además de un rostro con rasgos marcados y delgados similares. Quizá por eso, y más, algunos compararon a Camila Homs con la cantante pop y le recordaron su pasado con el mediocampista de la Selección Argentina.

No obstante, la mamá de Francesca y Bautista no se sumó a todas estas comparaciones ya reiterativas y parece únicamente mirar hacia el futuro. “Nuevos cambios, nuevos proyectos”, escribió en la publicación, que en apenas un par de minutos sumó más de 128 mil likes.